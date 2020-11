Në fillim burri e ka ngacmuar të miturën në makinën e tij dhe më pas ngacmimet kanë vazhduar edhe në shtëpi, të dy ndajnë një oborr të përbashkët. Nëna e vajzës denoncon rastin, pasi ka frikë, se incidenti mund të përsëritet.

Ajo ka bërë sikur ka dalë nga dera e pasme dhe ka dëgjuar me veshët e saj ngacmimin nga ana e komshiut.

Denoncuesja: Unë kam marrë një shtëpi me qira këtu. Jam një nënë e ndarë me dy fëmijë. Vajza e vogël është 13 vjeç, vajza tjetër është 15 vjeçe. Kam marrë një shtëpi me qira, banoj këtu që në gusht. Kemi komshinj të përbashkët, me oborr të përbashkët.

Është një komshi këtu që është ngjitur me shtëpinë tonë, me oborr të ndarë me një avlli të vogël që mund të kalohet pa problem. Problemi ka qenë i vajzës. Ne e merrnim kur shkonim për hall e ndonjë problem se ka makinë.

Na ndihmonte që shkonte vajza për ndonjë rrobe se Fieri nuk është afër. Fliste tamam. E paguanim dhe deri aty nuk kemi patur ndonjë problem. Problemi vjen një ditë, kur vjen vajza dhe më thotë “ma kam probleme me komshiun përballë”. Artan Koti”.

Çfarë problemi? Çfarë tentoi ai t’i bënte vajzës.

Denoncuesja: Vajza më tha që ka tentuar të fusë dorë. Ka qëlluar vajza me pëllëmbë.

E ka lënë aty muhabetin?

Denoncuesja: Vajza nuk më ka treguar. Asnjë ditë nuk kam bërë asgjë, fola me vajzën. Ditën tjetër kam marrë vajzën e vogël, kam vajtur për të bërë pazare se ky zotëria i shikon të gjitha lëvizjet. Kemi dalë sikur do bënim Pazar dhe kam hyrë nga dera e mbrapme, nga shkallët.

Kam qëndruar vetë mbrapa vajzës rreth 30 minuta, 40 minuta. Shikoj këtë zotërinë që e thërret. Del tek oborri i tij. Fillon i bën shenja, ngrije pak bluzën. Unë isha mbrapa vajzës.

Ne nuk na sheh, por ne e shikojmë nga jashtë. Me shenja, ngrije bluzën, të të puth në buzë, bëjmë që të dalësh në 8 të natës. Vajza i thotë ç’i ke këto muhabete. Mu nxeh gjaku, dola jashtë e kapa vetë tek oborri, i fola.

Çfarë reagimi pati?

Denoncuesja: Në fillim nuk foli fare. Ngeli po shikonte, nuk pati reagim fare.

Vetë vajza tregon të gjithë dinamikën se si rrodhën ngjarjet.

Vajza: Ditën po iknim në Baltëz të takonim disa të afërm tanë dhe mami erdhi me mirëbesim tek ai se nuk dinte rrugën. Nisemi për në Baltëz, lëmë motrën atje. Po vinim rrugës për në Fier, ai filloi rrugës po më ngacmonte dhe më thoshte dua të lidhem me ty, futi dhe dorën. Po fliste ai gjëra të çuditshme, do të lidhemi bashkë, DO të bëjmë fëmijë bashkë dhe më futi dorën, pastaj nuk më ngacmoi më që atë ditë.

Ju thërriste me emër ai që dilnit në dritare?

Vajza: Thërriste në dritare. Më bënte shenja, më tha do bëjmë seks bashkë. Mami kalon nga ana tjetër për ta shikuar se nuk besonte. Pasi e pa që më tha ngri bluzën, do bëjmë fëmijë bashkë e çfarë s’thoshte.

Ju sa vjeç jeni?

Vajza: 15.

Vëllai i agresorit e pranon atë, që ka ndodhur, por thotë, se nuk do të përsëritet.

Vëllai i abuzuesit: Janë gjithë vendimet e juaja dhe motra s’ka pse të rrijë me frikë. Motra s’ka fare, pse të rrijë me frikë …unë..,ajo…

Motra e viktimës: Ka frikë ajo, se mos e ngacmojë prapë…

Vëllai i abuzuesit: Nuk e ngacmon njeri prapë, as bëhet fjalë ta kthejnë kokën në anën tjetër. Të rrijë kështu e qetë fare. Këtë thuaj motrës! Të rrijë e qetë, mos ketë asnjë lloj frike, asnjë lloj problemi.

Motra e viktimës: Fole…? Më fal! Fole ti me Tanin vetë?

Vëllai i abuzuesit: Ai, Tani doli në gjyq, ti thua: fole me Tanin… dhe i thanë, që…thanë, që nuk duhet të ashtu më, nuk duhet të ngacmosh më dhe është në kohë prove, kështu që mos të ketë frikë fare…!

Artan Koti është lënë në arrest shtëpie nga policia.

Mamaja e vajzës: Përshëndetje! Doja të pyesja vajza ime ka pasur një ngacmim seksual, një kallëzim në polici. Doja të dija emrin e prokurorit, që merr çështjen e xxx xxxx!

Prokuroria Fier: Kërkesë me shkrim! Nuk të sqaroj më shumë!

Avokati mbrojtës: Po unë di, me sa më tha Ilia, që prokurori ka kërkuar arrest me burg. Gjykata e ka nxjerrë dhe apelon prokurori, ia çon apelin në burg.

Mamaja e vajzës: Për rastin e Artan Kotit, rastin e…

Polici i zonës: A, po, po, po …saktë, saktë, urdhëroni!

Mamaja e vajzës: Doja të pyesja… çfarë u bë, çfarë ndodhi, se kam shkuar edhe tek avokati, derën e ka të mbyllur, sot nuk ishte aty…

Polici i zonës: Artan Koti është me arrest shtëpie. Nuk e di unë, ai është me arrest shtëpie dhe gjykata do ta marrë sa herë të jetë e nevojshme. N.q.s ai lëviz, e prish arrestin e shtëpisë, kalon direkt me arrest burg. E kontrollova edhe sot unë, në shtëpi…ishte, nuk ka lëvizur fare. Për çdo gjë do ashtu ai…, është me arrest shtëpie. E ka gjykata tani çështjen në dorë. Më kuptove? Ne e kemi në kontroll për ato, që na ka lënë gjykata.

Mamaja e vajzës: Mirë faleminderit!

Polici i zonës: Të më marrësh sa herë të duash në telefon!

Por nga ana tjetër shërbimi social pranë Bashkisë së Fierit është komplet inekzistent në reagimin për këtë ngjarje.

Shërbimi Social, Fier: Tani normalisht çfarëdo lloj informacioni, që doni, duke qenë se është një çikë…minorene dhe specifike, s’besoj se mund të flasim. Duhet ta dërgoni me rrugë zyrtare! Rastin e njoh.

Gazetari: Po çfarë ka zyrtarja me minorenen? Më kupton…?

Shërbimi Social, Fier: Nuk mund të të jap asnjë lloj informacioni!

Gazetari: Pse?

Shërbimi Social, Fier: Unë mund të them vetëm kaq: rastin e njoh…

Gazetari: Po pse? Ne nuk jemi gazetë! Të lutem! Është kjo tipologjia e gjesë..,shkresë! Dhe çfarë do më thuash ti mua me shkresë?

Shërbimi Social, Fier: Ka procedurë zyrtare Bashkia, si nxirret informacioni.

Gazetari: Ato i dimë, i dimë. Të lutem tani! Po nuk mund të …a kupton seeee…? Unë e di, se ty kështu të kanë thënë. Kështu i keni urdhrat, se ashtu vjen ajo piramidë me këto me shkresa dhe me gjëra, që…nuk janë asgjë. Ideja është, që të bëhemi socialë, bëhemi qytetarë.

Atë rrogë, që e marrim nga taksat e njëri-tjetrit, ta marrim me nder dhe të shohim, që ky rast të paktën të ndihmohet…!D.m.th më shumë janë të punësuar punonjës socialë, sesa ju ndihmoni. Tani t’i lemë këto, e dimë- s’e dimë! Shteti, a ka mundësi, që të ndihmojë këtë lloj precedenti?

Shërbimi Social, Fier: Brenda kornizave ligjore është mbështetur. Është ndihmuar dhe do vazhdojë do ndihmohet normalisht…

Gazetari: Tani gënjejnë ata d.m.th ajo, që s’i…

Shërbimi Social, Fier: Tani nuk do i… çfarë të them unë?!

Në fund nëna tregon se ka frikë për familjen e saj.

“Dua ta bëj publike se unë kam frikë. Shtëpia është e përbashkët. Ai u arrestua, por pas 2-3 ditësh ka dalë, del në oborr. Kam frikë për vajzat. T’i bëjnë një urdhër mbrojtje vajzës, të pyesin psikologët se vajza është e trembur”, tha nëna. TCH