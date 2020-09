Zvicra, e cila për herë të fundit luftoi me një fuqi të huaj më shumë se 200 vjet më parë dhe nuk ka armiq të dukshëm, planifikon të shpenzojë miliarda franga në aeroplanë të rinj luftarakë.

Shumë e kundërshtojnë këtë, duke theksuar se një vend neutral nuk mund të përballojë një kosto të tillë dhe as nuk ka nevojë për aeroplanë më të fundit për të mbrojtur territorin e tij që një avion supersonik të mund të fluturojë për vetëm dhjetë minuta.

Ata gjithashtu vërejnë se as Irlanda, Malta dhe Luksemburgu nuk kanë aeroplanë reaktivë, kështu që investimi i planifikuar prej 6 miliardë franga zvicerane do të ishte humbje parash.

“Kush është armiku ynë?” Kush po sulmon një vend të vogël, asnjanës të rrethuar nga NATO?”, pyet Prisca Seiler Graf, një deputete Social Demokrate në parlamentin zviceran. “Është vërtet absurde!”.

Zgjedhësit do të vendosin për këtë më 27 shtator nën një referendum.

Nëse merr votën “pro”, qeverinë do të zgjedhë vitin e ardhshëm midis një Airbus Eurofighter, një Rafal France Dassault, një Boeing F / A-18 Super Hornet, ose një Lockheed Martin F35-A Lightning II.

Aeroplanët do të zëvendësojnë flotën zvicerane të avionëve të vjetër 30 F / A-18 Hornet që do të dalin në pension në 2030.

Seiler Graf tha se alternativa më të lira, të tilla si versioni luftarak i avionit M346 të Leonardos, që ofrojnë vlerë më të mirë se “lodrat e shtrenjta” që po shqyrtohen.

“Ne kemi nevojë për aeroplanë të rinj, kjo nuk është e diskutueshme, por blerja e avionëve më të lehtë, më të thjeshtë do të ishte e mjaftueshme,” tha ajo.

“Do të ishte më mirë të kishim një Fiat sesa një Maserati.”

Votuesit ka të ngjarë të mbështesin planin

Zviceranët refuzuan blerjen e Gripen nga Suedia gjashtë vjet më parë. Në 1989, një propozim për të shfuqizuar të gjithë ushtrinë mori mbështetjen e vetëm 35 përqind të votuesve.

Eksperti i sondazheve të opinionit publik Lucas Golder nga agjencia GFS.Bern, tha se votuesit ndoshta do të mbështesin planin e qeverisë për të blerë avionët e rinj të shtrenjtë.

Ai theksoi se Zvicra përcaktohet si një vend neutral i armatosur, dhe rrënjët e kësaj shkojnë përsëri në besimin se një ushtri e fortë pengoi pushtimin e Gjermanisë Naziste në Luftën e Dytë Botërore. Garda Zvicerane e Papës është gjithashtu një kujtesë e së kaluarës militare të vendit.

Deputeti Thomas Hurter i Partisë së Popullit të krahut të djathtë, një ish-pilot ushtarak, tha se Zvicra duhet të mbrojë veten pa u mbështetur në vendet e tjera.

“Nëse nuk i zëvendësojmë ato aeroplanë të vjetër, kjo do të thotë se nuk do të kemi një forcë ajrore, se nuk do të kemi më mbrojtje dhe se nuk do të respektojmë kushtetutën tonë,” tha ai.

Avionët më të vegjël nuk do të ishin në gjendje të fluturonin mjaftueshëm lart ose të kishin përshpejtimin e nevojshëm për të reaguar shpejt në situata krize, shpjegoi ai.

“Ne nuk e dimë se çfarë do të ndodhë në 50 vitet e ardhshme,” theksoi Hurter.