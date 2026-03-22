Të gjithë besimtarët bektashinj festojnë Sulltan Nevruzin, një nga ditët më të rëndësishme në kalendarin e tyre fetar.
E lidhur me ardhjen e pranverës dhe ringjalljen, kjo festë simbolizon shpresën, ripërtëritjen dhe besimin për një fillim të ri për njerëzimin. Nga Kryegjyshata Botërore e Bektashinjve Baba Edmond Ibrahimaj uroi të gjithë besimtarët.
“Le të kremtojmë këtë ditë me mirënjohje, paqe e shpresë. Për një vit të mbushur me bekime shpirtërore, shëndet dhe përparim për të gjithë ne. Gëzuar sulltan nevruzin”, tha Haxhi Dedë Baba Edmond Brahimaj, kryegjyshi Botëror Bektashian.
Në mesazhin e tij Kryegjyshi Botëror tha se pasqyrë e këtij besimi është dashuria dhe respekti ndaj njëri-tjetrit.
“Kjo ditë është një mundësi për të reflektuar mbi virtytet që na udhëheqin. Për të forcuar lidhjen tonë me Zotin, për të kultivuar dashurinë dhe respektin ndaj njëri-tjetrit”, shtoi ai.
Ky vit ka një domethënie të vecantë pasi festa e Sulltan Nevruzit përkon edhe me 35 vjetorin e rihapjes së kryegjyshatës botërore bektashiane.
