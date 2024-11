Edicioni i dytë i Festivalit Ndërkombëtar të Video Artit “Gjon Mili” do të fillojë më 15 nëntor në qytetin e Korçës, në Galerinë e Arteve Digitale të qytetit, me një aktivitet të veçantë të titulluar “Jazz Night, Video Arts and Experimental Works”.

Ky festival është një homazh ndaj fotografit të njohur ndërkombëtarisht, Gjon Mili, një artist i cili i dha artit një qasje të re përmes eksperimentimit me dritën dhe lëvizjen. Në edicionin e dytë, ky festival është kthyer në një platformë të rëndësishme për artistët nga e gjithë bota, duke nxitur krijimtarinë dhe risinë në fushën e video artit.

Këtë vit, festivali ka tërhequr një numër të madh artistësh nga vende të ndryshme të botës, duke rezultuar në një konkurrencë të lartë për pranimin e veprave. Nga 2,690 aplikime nga 195 vende, vetëm 95 artistë janë përzgjedhur për të marrë pjesë, duke përfaqësuar disa nga talentet më të spikatura në fushën e artit bashkëkohor. Këta artistë do të prezantojnë punimet e tyre në pesë kategori kryesore: Video Art, Filmi Dokumentar, Filmi i Shkurtër, Filmi Narrativ dhe Filmi i Animuar.

Një Platformë për Artin Bashkëkohor

Festivali “Gjon Mili” është bërë shpejt një emër i njohur për të dashuruarit e artit pamor eksperimental dhe për artistët që kërkojnë të sfidojnë normat tradicionale. Kjo ngjarje jo vetëm që bashkon artistë të rinj dhe të afirmuar nga vende të ndryshme, por gjithashtu ofron mundësinë për të përjetuar një gamë të gjerë të stileve dhe qasjeve artistike që pasqyrojnë kulturat dhe perspektivat e ndryshme.

Ndryshe nga formati tradicional i filmit, video arti i prezanton spektatorit një përvojë të lirë nga rregullat e narrativës lineare. Në festivalin “Gjon Mili”, artistët eksperimentojnë me teknika të ndryshme, shpesh duke ndërthurur media të shumta për të krijuar vepra që pasqyrojnë ndjenja, mesazhe dhe ide të ndryshme. Kjo qasje eksperimentale e bën këtë festival një platformë të rëndësishme për të gjithë ata që duan të përjetojnë forma të reja të artit pamor.

Gjon Mili – Frymëzimi i Festivalit

Gjon Mili, emri i të cilit mban festivali, ishte një fotograf i famshëm shqiptar, i njohur për përdorimin e dritës dhe lëvizjes në mënyrë të re për të kapur momente të veçanta artistike. Me anë të fotografive të tij, ai arriti të sillte një formë të re artistike, duke sfiduar normat e fotografisë së kohës së tij. Eksperimentet e tij me dritën e lëvizshme dhe efektet vizuale janë bërë një burim i rëndësishëm frymëzimi për shumë artistë bashkëkohorë.

Në një përpjekje për të nderuar trashëgiminë e tij dhe për të promovuar eksperimentimin artistik, festivali “Gjon Mili” i jep artistëve një mundësi të shkëlqyer për të paraqitur veprat e tyre në një ambient që frymëzon kreativitetin dhe ndjenjën e eksplorimit. Në edicionin e dytë, që do të zgjasë deri më 22 dhjetor dhe do të zhvillohet gjithashtu në Nju Jork, SHBA, festivali synon të zgjojë interesin e publikut për forma të reja të artit pamor.

Festivali Ndërkombëtar i Video Artit “Gjon Mili” është më shumë se një ngjarje kulturore; është një hapësirë për bashkimin e ideve dhe frymëve krijuese nga çdo cep i globit. Të gjithë të apasionuarit pas artit pamor janë të mirëpritur të eksplorojnë këto vepra unike dhe të përjetojnë një botë të re emocionesh dhe perspektivash që sjellin artistët pjesëmarrës.