Kryeqytyeti do te mirepresë kete te shtune festimet e dites se veres me aktivitete te pasura per cdo grupmoshe.
Ato do te nisin ne oret e para te mengjesit dhe do te vijojne deri ne oret e vona te mbremjes
Gjysma e pare e dites do te kushtohet teresisht femijeve me aktivitetet artistike , sportive dhe argetuese te perqendruara ne disa pika kryesore te Tiranes por nuk do te mungoje edhe aktivitete per me te rriturit sikurse wshtw Panairi Gastronomik, i cili do të ofrojë kuzhina të hapura me ushqime tradicionale shqiptare, por ai i artizanatit ku do te reklamohen produkte artizanale të punuara nga artizanët e qytetit
Koncerti festiv do te zhvillohet në Parkun Europa, pranë Sheshit Skënderbej.
Programi muzikor do të ndërthurë performanca live me muzikë moderne, duke krijuar një ambient energjik për të rinjtë dhe qytetarët që do të frekuentojnë këtë zonë gjatë ditës dhe mbrëmjes.
Bashkia e Tiranës, sebashku me Policinë e Shtetit, ka ndërmarrë të gjitha masat për kufizimin e qarkullimit të automjeteve në disa prej rrugëve, ku është planifikuar zhvillimi i aktiviteteve.
Zonat kryesore jane qendra e tiranes, sheshi skenderbej dhe ajo e ish bllokut ku dhe do te zhvillohen aktivitetet per te rinjte gjate orve et pasdites.
