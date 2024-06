Tregu i turizmit në mbarë Kinën lulëzohet gjatë festës së Varkës së Dragoit. Sipas ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Kinës, festa e sivjetshme do të fokusohet në udhëtimet në distanca të shkurtra, parqet tematike dhe muzeumet në destinacionet më të njohura.

Festa e Varkës së Dragoit, e njohur gjithashtu si festa Duanwu, përkon me ditën e pestë të muajit të pestë sipas kalendarit hënor të Kinës. Këtë vit do të ketë një pushim tre-ditor, duke filluar nga e shtuna.

Gjatë festës së këtij viti, shumë udhëtarë preferojnë udhëtime të shkurtra dy ose treditore në zona të afërta. Sipas të dhënave nga agjencia kineze e udhëtimeve online, Ctrip, rezervimet për udhëtime të afërta brenda Kinës gjatë kësaj feste janë rritur me 20%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Interesi për turizëm në Prefekturën Altay në Rajonin Autonom Xinjiang-Uygur të Kinës veriperëndimore është rritur pas publikimit të serialit televiziv “To the Wonder”.

Sipas Grupit të Hekurudhave të Kinës, Kina do të përjetojë një bum të udhëtimeve me tren gjatë festës. Pritet që udhëtimet hekurudhore do të arrijnë në rreth 74 milionë nga e premtja deri të martën, me mesatarisht 14.8 milionë udhëtime në ditë.

Ndërkohë, sipas platformës për të ardhurat e biletave të kinemave, Dengta, deri në orën 9:30 të mëngjesit të së hënës, të ardhurat e biletave të kinemave gjatë festës së Varkës së Dragoit (përfshirë shitjet paraprake) kaluan 40 milionë juanë (rreth 5.5 milionë dollarë).