Gjatë 48 orëve të fundit nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të Kapshticës kanë hyrë mbi 10.000 emigrantë shqiptarë që jetojnë e punojnë në shtetin grek.

Shumica prej tyre kanë përfituar nga ditët pushim për të festuar Festën e Pashkës pranë familjarëve të tyre në Shqipëri.

Në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës po punohet me 6 sportele, ku paraqitet fluks i lartë por pa shkaktuar radhë të gjata.

Policia kufitare shqiptare ka komunikuar me homologët grek për rastet kur fluksi paraqitet më i lartë, për të vijuar kalimin me procedurë të përshpejtuar për emigrantët që janë të pajisur me dokumente greke.