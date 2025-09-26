Në Katedralen “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë, u kremtua të premten me solemnitet dita e emrit të Fortlumturisë së Tij, Kryepeshkopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Fortlumturisë së Tij Imzot Joanit, në të kremten e Jetëndërrimit të Shën Joan Teologut.
Kisha katedrale “Ngjallja e Krishtit” ishte mbushur plot me besimtarë. Të gjithë Hierarkët e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Mitropoliti i Fierit Hirësi Nikolla, Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni, Mitropoliti i Gjirokastrës Hirësi Nathanaili, Mitropoliti i Beratit Hirësi Asti, si edhe Mitropoliti i zgjedhur i Korçës Hirësi Anastasi, ishin të pranishëm, të bashkuar në një frymë dashurie vëllazërore dhe nderimi për Fortlumturinë e Tij, i cili me përkushtim, besim, dashuri dhe urtësi po udhëheq Kishën tonë të Shenjtë në këto kohëra ringritjeje shpirtërore.
Një pritje solemne u zhvillua më pas në Sallën e Pritjeve të Qendrës Sinodike, pranë kompleksit të Katedrales “Ngjallja e Krishtit”, ku u mblodhën hierarkë, klerikë, përfaqësues të jetës publike, miq e bashkëpunëtorë të afërt të Kishës.
Papa Leoni dhe klerikët më të lartë urojnë Kryepeshkopin Joani
Krahas Liturgjisë Hyjnore nuk munguan urimet e përzemërta për Kryepeshkopin Joan. Një e tillë erdhi nga kreu i Kishës Katolike, Papa Leoni XIV.
“Shpresoj gjithashtu që, në imitim të Apostullit Joan, Fortlumturia juaj si dhe e gjithë Kisha e Shqipërisë ta mbani gjithnjë vështrimin të ngulur te Zoti Krisht dhe tek plotësia e jetës dhe e dashurisë që na pret në kthimin e të lavdëruar, teksa vazhdojmë të rrugëtojmë përpara, nën udhëheqjen e Shpirtit të Shenjtë, në udhën drejt pajtimin dhe rivendosjes së plotë të kungimit mes Kishave tona,” thuhet në letrën nga Vatikani, që daton më 19 shtator.
Patriarku i Moskës dhe i Gjithë Rusisë, Kirili, çoi po ashtu një letër urimi me rastin e festës së emrit të Kryepeshkopit Joan.
“Ju lutem të pranoni urimet e mia të përzemërta në ditën e emrit tuaj – kur përkujtojmë Apostullin dhe Ungjillorin e shenjtë Joan Theologun, mikun e vërtetë dhe fort të dashur të Krishtit (nga Vargëzimet e shenjtorit). Duke gjetur forcë nga ndërmjetimet e shenjtorit tuaj mbrojtës dhe me përpjekjen për t’u mbështetur për të gjitha te Perëndia, ngrini kryqin e rëndë të shërbimit si primat, me përulësi e dashuri, në shërbimin priftëror të ungjillit të Zotit (Rom. 15:16) në tokën e bekuar të Shqipërisë. Perëndia i shumëmëshirshëm ju dhëntë paqe dhe shëndet, ripërtërittë fuqitë tuaja trupore e shpirtërore, dhe ju dhëntë ndihmë të bollshme në punët tuaja baritore,” shkroi Patriarku Kirili.
Patriarku i Jerusalemit, Theofili III dhe Bartholomeu i Kostandinopojës shprehën urimet e Kishës, si edhe urimet tona personale.
