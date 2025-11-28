Kryeministri Edi Rama ka uruar të gjithë shqiptarët për Ditën e Pavarësisë, në kuadër të përvjetorit të 113-të.
“MIRËMËNGJES dhe Gëzuar Ditën e Pavarësisë”, shkruan Rama në rrjetin social Facebook.
Sot, më 28 Nëntor, mbarë shqiptarët festojnë 113-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë.
Dita e Pavarësisë (e njohur edhe si Dita e Flamurit) është një festë publike në Shqipëri që festohet më 28 Nëntor. Ajo përkujton Deklaratën e Pavarësisë së Shqipërisë, e cila u ratifikua nga Kongresi Mbarëshqiptar më 28 Nëntor 1912, duke krijuar shtetin e Shqipërisë.
Në qytete të ndryshme të vendit do zhvillohen koncerte festive, aktivitete kulturore, parakalime fëmijësh me flamuj kombëtarë dhe ekspozita historike.
28 Nëntori mbetet një nga datat më të rëndësishme të kombit shqiptar, një ditë reflektimi për sakrificat e së kaluarës dhe angazhimin për të ardhmen.
Leave a Reply