Vala e pazakontë e të nxehtit që ka përfshirë pjesë të mëdha të Europës po sjell pasoja të rënda, me temperatura rekord, masa emergjente dhe ndikime të drejtpërdrejta te qytetarët.
Në Francë, rreth 3 500 shkolla janë mbyllur për shkak të temperaturave të larta, ndërsa rreth 10 mijë të tjera kanë ndryshuar oraret, duke i zhvilluar aktivitetet kryesisht në orët e para të mëngjesit, kur temperaturat janë më të përballueshme.
Ministri francez i Arsimit, Édouard Geffray, tha për televizionin France 2 se masat janë marrë për të mbrojtur nxënësit dhe stafin arsimor nga i nxehti ekstrem që po prek vendin.
Ndërkohë, në Spanjë vala e të nxehtit është lidhur me 212 viktima në katër ditë. Shifrat janë publikuar nga sistemi spanjoll i monitorimit të vdekshmërisë MoMo mortality monitoring system, i cili analizon rritjen e numrit të vdekjeve krahasuar me mesataret e pritshme bazuar në të dhënat historike.
Sipas vlerësimeve paraprake, temperaturat ekstreme të ditëve të fundit kanë ndikuar në rritjen e ndjeshme të vdekshmërisë në vend, ndërsa autoritetet vijojnë të paralajmërojnë qytetarët, veçanërisht të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore, të shmangin ekspozimin në orët më të nxehta të ditës.
Kriza e temperaturave të larta ka prekur edhe Britaninë e Madhe, ku autoritetet kanë vendosur kufizime për përdorimin e ujit në disa zona për shkak të rritjes së konsumit. Në qarkun e Kentit, në jug të Anglisë, është ndaluar përdorimi i zorrëve dhe pompave të ujit për kopshtet për rreth 850 mijë banorë, në përpjekje për të ruajtur rezervat ujore.
Në të njëjtën kohë, në Mbretërinë e Bashkuar janë regjistruar temperatura rekord për muajin qershor, me vlera që kanë kaluar 36 gradë Celsius, ndërsa meteorologët paralajmërojnë për temperatura të tjera ekstreme.
Vala e të nxehtit që po përfshin Europën ka sjellë jo vetëm probleme shëndetësore, por edhe ndërprerje të aktivitetit normal, mbyllje shkollash dhe masa të jashtëzakonshme për menaxhimin e ujit dhe mbrojtjen e qytetarëve.
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