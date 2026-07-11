Gjatë një vizite që zhvilloi në qarkun e Fierit, për zbatimin e skemës së kompensimit të fermerëve, Ministri i Financave, Petrit Malaj, u ndal në serrën e familjes Bufazi, në Krutje të Lushnjës. Ministri u bëri thirrje fermerëve që të aplikojnë për të përfituar nga skema e kompensimit me 10% të TVSH-së për shitjet e produkteve bujqësore dhe blegtorale.
“Duke filluar nga data 1 korrik, administrata tatimore ka filluar me kompensimin në masën 10% të TVSH-së për të gjitha produktet bujqësore ose blegtorale, të cilat shiten kundrejt faturave të rregullta tek pikat e grumbullimit apo tek pikat e përpunimit. Kjo është në linjë edhe me politikat që po ndjek qeveria e Shqipërisë për të mbështetur sektorin e bujqësisë, të cilin ne e konsiderojmë si një sektor prioritar, jo vetëm për kontributin që ai ka në zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe në aspektin e punësimit të fuqisë punëtore”, pohoi Malaj, Ministër i Financave.
Gjatë vizitës, ekspertët tatimorë ndihmuan fermerët me procedurat e para, ndërsa kreu i financave shpjegoi rëndësinë e këtij vendimi dhe se çdo gjë është e integruar online në platformën shtetërore.
Nga kjo skemë pritet të përfitojnë mbi 9,500 prodhues që dorëzojnë mallra me faturë të rregullt. Sipas bilanceve zyrtare, xhiroja e sektorit ka kapur vlerën e 13.5 miliardë lekëve vetëm në pjesën e parë të vitit. Nëse të gjithë plotësojnë dokumentacionin, shteti pritet të kalojë rreth 13.8 milionë euro cash direkt në llogaritë e fermerëve.
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