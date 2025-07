Ujërat brenda opozitarëve të rinj janë trazuar. Një ditë pasi kandidati I Nismës thurje Zeqir Kordhoni, la të kuptohej se firma e dorëheqjes se tij ishte falsifikuar, nipi i tij Endri Shabani, i është drejtuar me një shkresë kryekomisionerit Ilirjan Celibashi, ku i kërkon të njohë të gjithë dorëheqjet e 46 kandidatëve të koalicionit të paraqitura në KQZ më 11 maj.

Shabani thotë se mandati duhet ti kalojë të parit të listës së hapur, në këtë rast Adriatik Lapajt, duke shuar zërat se letra e Kordhonit ishte nxitur prej tij, dhe duke ja lënë topin Adriatik Lapaj për deklaratën e tij para zgjedhjeve lidhur me mandatin e vetëm qe nxori koalicion I tyre në 11 maj.

Të enjten, Zeqir Kordhoni, kërkoi nga KQZ që t’i vihet në dispozicion letra e dorëheqjes të cilën pretendon se nuk e ka dhënë ai personalisht, por ia ka bërë partia e Lapajt, ndaj dhe KQZ i ka hequr emrin.

Kreu i Nisma Thurje, Endrit Shabani, i ftuar në “Real Story” theksoi se partia e tij nuk ka asnjë pretendim për mandatin në fjalë, ndërsa theksoi se vonesat e KQZ-së për të konfirmuar dorëheqjet ka lënë hapësirë për interpretime të tilla.

“Median e ushqen kjo telenovelë. Zeqiri është në fund të listës së mbyllur. Aktualisht mandatin e ka Ana Dako, e cila është në krye të listës së mbyllur dhe të gjithë kanë depozituar në KQZ dorëheqjet.46 vetë kanë depozituar dorëheqjet. KQZ ka dy muaj që i mban dorëheqjet aty dhe ende nuk ka proceduar për njohjet e dorëheqjeve dhe të kalojë direkt te lista e hapur, Adriatik Lapaj është i parë, unë i dyti dhe kështu vazhdon, Pano Soko, që janë të renditur në listë të hapur. Këto dy muaj kanë krijuar, kanë lënë hapësirë për fushëbetejë dhe tensione që ndodhin brenda një grupimi politik. Ka disa kandidatë aty, që edhe te lista e mbyllur, por edhe aktivistë të tjerë që janë mërzitur me dy apo tre gjera, me deklarata pas zgjedhore. Këta janë të partisë Shqipëria bëhet, nga ana e Nismës Thurje janë mërzitur për shkak sepse para zgjedhjeve Adriatiku pati marrë një angazhim, që nëse do jetë vetëm një mandat do japë dorëheqjen për pasojë do angazhohemi të gjithë, sepse ju nuk po angazhoheni të më bëni mua deputet, mbas zgjedhjeve ndryshoi qëndrim. Ne si Nisma Thurje s’kemi asnjë pretendim për atë mandat. Për ne është që të ruhet parimi i listës së hapur. Fjalët që thuhet duhen mbajtur, Adriatiku ka angazhimin e vet, ka figurën e vet politik dhe e ndërton vetë marrëdhënien me votuesit, kjo është një çështje që është në dorë të KQZ.”, tha ai.