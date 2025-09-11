Ka personazhe që edhe pse shfaqen për pak kohë në ekran arrijnë që të lënë një mbresë te publiku. Feriola Morava Edwards është një prej tyre. Me rolin e saj në filmin “ Bolero” ajo u bë e njohur për publikun me një rol aspak të lehtë për kinematografinë shqiptare të viteve ’90.
E lindur në Tiranë Feriola Morava Edwards përfundoi studimet e larta në Akademinë e Arteve në degën e dramaturgjisë. Jeta e saj në aktrim mori hov shumë herët me pjesëmarrjen në dy filma shumë të rëndësishëm të kinematografisë shqiptare “Kjo natë sa një jetë” dhe “Bolero”.
E ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan, aktorja flet për studimet, jetën në SHBA dhe aktrimin në kinematografinë shqiptare.
Feriola Morava Edwards: Ishte një rol shumë i bukur, shumë i fortë, shumë i përzemërt.
Rudina Magjistari: Ti interpretoje rolin e një gruaje që ishte tutore e vajzave të cilat prostituonin.
Feriola Morava Edwards: Po!
Rudina Magjistari: Si je ndjerë ti në atë film dhe në përgjithësi si aktore para kamerës, duke interpretuar me kolegët e tu.
Feriola Morava Edwards: Unë isha në vitin e fundit të shkollës, sapo mbaroja dhe eksperienca nuk ishte aty. Do vite që të marrësh eksperiencën. Mirëpo pata shumë ndihmë për të mësuar rolin. Pavlina Mani më mori nën krah dhe më mësoi. Robert Drenika gjithashtu, edhe regjisori pasdiskutim. Kishte momente të vështira sidomos në pjesën ku unë u zhvesha.
Rudina Magjistari: Duhet thënë që në atë film ishte shumë i guximshëm ai rol. Ke qenë e para aktore shqiptare që ke realizuar një skenë të tillë në filmin “Bolero”. Për herë të parë në kinematografinë shqiptare ka ndodhur një skenë e tillë, ku ti atje del gjysmë e zhveshur. Një aktore e vërtetë në momentin që i kërkohet që të luajë një rol i tillë. Ti munde që ta realizosh.
Feriola Morava Edwards: Ishte pak e vështirë në momentin e xhirimit atje. Më përpara nuk e mendova, ishte diçka që vendosa ta bëja që na fillimi. Ishte pak e vështirë, por kaloi. Emocioni ishte para xhirimit, pastaj futesh në rol dhe do të përfshihesh në rol. Në atë pjesë nuk u bënë shumë dubla. Mbase dy ose tre dubla dhe u mbyll.
Rudina Magjistari: Pati paragjykime në atë kohë, kur filmi u shfaq?
Feriola Morava Edwards: Po ka pasur. Në fakt unë nuk isha këtu kur filmi u shfaq.
Rudina Magjistari: Ke shpëtuar në një farë mënyrë.
Feriola Morava Edwards: Kur e bëra filmin, prindërve nuk u thashë për këtë pjesë të rolit dhe Besnik Bisha ftoi mamin dhe babin në premierë dhe ato akoma nuk e dinin. Kur e morën vesh u ra në majë të kokës dhe të nesërmen pastaj kur kemi folur thanë ‘pse nuk na the të paktën ta dinim’.
Rudina Magjistari: Ti ishte në rol dhe ke bërë aktoren dhe për aq kohë sa ishe në rol ishe në rregull. Ne shohim mjaft aktore sot dhe s’bën më çudi. Por, nëse flas nga këndvështrimi i prindit kishin të drejtë, sepse në atë kohë në ato vite ishte shumë e vështirë.
