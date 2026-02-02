Muaji Janar i vitit 2025 ishte më i ngrohti i regjistruar ndonjëherë, duke vijuar me një seri temperaturash ekstreme globale pavarësisht një ndryshimi drejt modelit të motit ftohës të La Nina-s. Alarmin për keto fakte e kanë thënë shkencëtarët e Bashkimit Evropian.
Janari zgjati me një seri të nxehtësisë së jashtëzakonshme, në të cilën 18 nga 19 muajt e fundit panë një temperaturë mesatare globale prej më shumë se 1.5 gradë Celsius mbi kohët para-industriale, tha Shërbimi i Ndryshimeve Klimatike Kopernikus i BE-së në një buletin mujor.
Kjo ndodhi pavarësisht se bota u zhvendos nga modeli i ngrohjes El Nino – i cili ndihmoi që viti 2024 të ishte viti më i ngrohtë në botë i regjistruar ndonjëherë – dhe u kthye drejt fenomenti të tij më të freskët të La Nina-s, i cili përfshin ftohjen e ujërave ekuatoriale të Paqësorit dhe mund të frenojë temperaturat globale, shkruan A2.
Temperatura mesatare globale në janar ishte 1.75C më e lartë se në kohët para-industriale.
Kopernicus vlerëson se La Nina ende nuk është zhvilluar plotësisht dhe bota aktualisht është në kushte neutrale midis dy fazave. Modele të tjera të të dhënave mund të ndryshojnë, me shkencëtarët amerikanë që treguan muajin e kaluar se kushtet e La Nina-s ishin formuar.
Shkencëtarët në Berkeley Earth dhe në Zyrën Meteorologjike të Mbretërisë së Bashkuar kanë thënë se presin që viti 2025 të jetë viti i tretë më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë – më i ftohtë se 2024 dhe 2023 për shkak të zhvendosjes drejt La Nina, megjithëse mbeten pasiguri se si do të zhvillohet fenomeni.
Globalisht, temperaturat mesatare të sipërfaqes së detit në janar ishin të dytat më të larta të regjistruara ndonjëherë për këtë muaj, të tejkaluara vetëm në janar 2024.
Një raport nga World Weather Attribution zbuloi se një “stuhi perfekte” e ndryshimeve klimatike dhe modeleve ciklike të motit La Niña nxitën përmbytje katastrofike në të gjithë Afrikën jugore gjatë muajit të kaluar, duke vrarë 200 njerëz dhe duke prekur qindra mijëra të tjerë.
Raporti tregoi se intensiteti i ngjarjeve të tilla ekstreme të reshjeve është rritur me 40% që nga kohërat para-industriale – një shenjë e qartë se temperaturat më të ngrohta të oqeanit të lidhura me emetimet e gazrave serrë janë pjesërisht fajtore – dhe se kushtet aktuale të La Niña i kishin përkeqësuar gjërat.
La Niña përfshin ftohjen e përkohshme të temperaturave në Oqeanin Paqësor qendror dhe lindor. Organizata Botërore Meteorologjike ka parashikuar një La Niña të dobët në këtë cikël, por paralajmëroi se temperaturat e detit më të ngrohta se normale të lidhura me ndryshimet klimatike po rrisin mundësinë e përmbytjeve dhe thatësirave.
Në Kinë, Administrata Meteorologjike zbuloi se temperatura mesatare vjetore arriti një rekord për të dytin vit me 10.9 gradë Celsius (51.6 gradë Fahrenheit), me ditët me temperaturë më të lartë të regjistruara ndonjëherë.
