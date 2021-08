REPLIKAT:

Komentuesi: Ca esht ky turp, femijet qe ngelen pa shtepi nga termeti ngelen rrugve edhe keta mire qe i cuat ne hotele po i beni edhe dhurata ….

Rama: Cilet femije kane mbetur pa shtepi rrugeve nga termeti di te me tregosh ndonje te vetem qe te kujdesemi menjehere edhe per te?

Dhe keta femije qe ti u permend dhuratat, jane fiks njesoj sic ishin ata qe sot jane bere burra kur zbriten nga anijet ne Itali 30 vjet me pare!

Nese disa e kane harruar dhe u duket se kane qene gjithnje keshtu si jane sot, une dhe shumica derrmuese e shqiptareve nuk e kemi harruar e nuk do ta harrojme kurre, sepse kush harron nga vjen nuk e di me fare se per ku eshte nisur thoshte nje burre i madh i kesaj bote!