Është zbardhur dëshmia e Ded Nimanit, 62 vjeç, një prej personave të arrestuar tre ditë më parë në Tiranë, pasi u kap me 1 kilogramë kokainë, së bashku me efektivin e RENEA-s, Xhulio Liçi dhe një person tjetër, Luan Gaçi.

Në dëshminë e tij, Niami merr të gjithë përgjegjësinë mbi vete, ndërsa thotë se dy personat e tjerë të arrestuar, Liçi dhe Gaçi, nuk kanë lidhje me drogën.

Sipas tij, Gaçin e ka marrë si shofer për të shkuar dhe për të marrë lëndën narkotike, duke mos ia bërë të ditur atij. Më pas, i ka kërkuar që ta presë diku në rrugën e Ndroqit, në mënyrë që ai të mos e merrte vesh për lëndën narkotike.

Nga vendi ku ka marrë drogën më pas dhe deri te vendi ku e priste Gaçiu, Nimani thotë se ka shkuar me një makinë të rastit që ndaloi, që rezulton të ketë qenë efektivi i RENEA-s, por që 62-vjeçari thotë se as nuk ja mësoi emrin.

Dëshmia e plotë:

E nderuar zonja Kryetare e seances!

Me pergjegjesi penale dua te deklaroj perpara jush se:

Per arsye ekonomike dhe situates shendetesore times dhe te famniljes time ne pamundesi te cdo lloj menyre tjeter te jeteses kam qene i interesuar te shes droge per te jetuar.

Per kete arsye dhe pasi jam interesuar kam mesuar se ne zonen e Plepave ne Durres eshte nje person qe shet droge.

Kam marre si taksi nje te njohurin tim qe quhet Luan te cilit nuk i kam treguar arsyen e vertet dhe se bashku kemi shkuar deri ne Plepa.

Nuk desha qe ai te dinte se ku e marr drogen dhe as ke takoj,per kete arsye i kam thene Luanit nisu dhe me prit rruges se Ndroqit.

Pasi e kam ble drogen kam dale ne rruge dhe qe te mos bie ne sy,kam ecur ne kembe per nje fare kohe derisa ka ardhur nje makine te ciles i kam bere shenje dhe ka ndaluar.

Kam hipur ne kete makine,pakon e droges e vura ne bagazh sepse kisha frike se bie ere dhe nuk desha qe shoferi i makines te kishte dyshime.

Ne rruge kur kam pare makinen e Luanit te ndaluar i kam thene ketij shoferit te rastit te ndalonte pasi nga aty deri ne Tirane do te vija me Luanin.

Ne momentin qe kam ndaluar shoferi ka hapur bagazhin te me jepte pakon time pa e ditur se cfr ka ne te nderkohe ka ndehyre policia dhe na ka arrestuar te gjitheve.

Dua te deklaroj me pergjegjesi se as Luani dhe as shoferi te cilit nuk ja mesova dot emrin nuk kan patur dijeni per lenden narkotike .

Gjithe pergjegjesia eshte e imja dhe ju kerkoj ndjese Luanit dhe ketij shoferit qe ndaloj te me bente nder per situaten e krijuar!

Kerkoj meshiren edhe te organit procedues por e kam bere sa me siper nisur nga veshtiresite ekonomike dhe shendetesore te familjes time!

g.kosovari