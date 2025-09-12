FBI ka publikuar pamje të reja të të dyshuarit për vrasjen e aktivistit konservator Charlie Kirk, ku shihet personi i armatosur duke kërcyer nga çatia e një ndërtese në Universitetin e Luginës së Utah përpara se të ikë në një zonë të pyllëzuar.
Të shtënat ndodhën pak pas orës 12:20 të pasdites sipas kohës malore të mërkurën, kur i dyshuari qëlloi me një plumb të vetëm nga çatia e një ndërtese kampusi që e goditi Kirkun në qafë ndërsa ai i drejtohej një audience studentore.
Videoja e publikuar së fundmi tregon atentatorin duke vrapuar nëpër çati, duke zbritur poshtë ndërtesës – duke lënë pas gjurmë pëllëmbësh, njolla që besohet se përmbajnë ADN dhe një gjurmë këpuce, sipas FBI-së. I dyshuari shihet më pas duke vrapuar nëpër një zonë me bar pranë një parkingu dhe duke u zhdukur në pyllin aty pranë.
Një pushkë Mauser me fuqi të lartë, së bashku me municione të shënuara me slogane “transgjinore” dhe “antifashiste” , u gjetën më vonë në atë zonë të pyllëzuar, sipas burimeve të zbatimit të ligjit të cituara nga ABC News.
Guvernatori i Utah, Spencer Cox, i bëri thirrje publikut të ndihmojë në kërkimin e të arrestuarve, duke vënë në dukje se më shumë se 7,000 informacione i janë dorëzuar tashmë FBI-së – vëllimi më i madh që nga shpërthimi me bombë në Maratonën e Bostonit në vitin 2013.
“Nuk mund ta bëjmë punën tonë pa ndihmën e publikut tani për tani”, tha Cox në një konferencë për shtyp të enjten. Guvernatori njoftoi gjithashtu se Utah do të “ndjekë dënimin me vdekje” sapo të kapet i dyshuari.
Zyra e FBI-së në Salt Lake City ka vazhduar të ndajë imazhe të personit të interesuar dhe po ofron deri në 100,000 dollarë për informacion që çon në arrestimin e të dyshuarit. Provat gjurmë të mbledhura deri më tani përfshijnë gjurmë këpucësh, një gjurmë parakrahu dhe një gjurmë pëllëmbë të gjetur në çatinë ku u qëllua.
Kirk, 31 vjeç, themeluesi i Turning Point USA, ishte një aktivist i shquar konservator dhe aleat i ngushtë i Presidentit Donald Trump. Vrasja e tij është përshkruar nga zyrtarët si një vrasje e synuar politike.
