Byroja Federale e Investigimit (FBI) paralajmëroi për mundësinë që dronë iranianë të godasin bregun perëndimor të SHBA-së.
SHBA dhe Izraeli kryen sulme ndaj Iranit pothuajse dy javë më parë, duke e futur rajonin e Gjirit në luftë. Teherani ka kryer sulme hakmarrëse në përgjigje të goditjeve SHBA-Izrael që vranë zyrtarë të lartë iranianë, përfshirë edhe udhëheqësin suprem të vendit.
Kur u pyet të mërkurën nëse ishte i shqetësuar që Irani mund ta rrisë hakmarrjen deri në sulme në territorin amerikan, Trump u tha gazetarëve: “Jo, nuk jam.”
Federal Bureau of Investigation kishte paralajmëruar departamentet e policisë në Kaliforni se Irani mund të hakmerret për sulmet amerikane duke lëshuar dronë drejt bregut perëndimor të SHBA-së.
“Kohët e fundit kemi marrë informacion se që nga fillimi i shkurtit 2026, Irani dyshohet se synonte të kryente një sulm të befasishëm duke përdorur mjete ajrore pa pilot nga një anije e paidentifikuar pranë brigjeve të territorit të Shteteve të Bashkuara, veçanërisht kundër objektivave të papërcaktuara në Kaliforni, në rast se SHBA do të kryente sulme ndaj Iranit,” shkroi FBI në një paralajmërim të shpërndarë në fund të shkurtit.
“Nuk kemi informacion shtesë për kohën, metodën, objektivin apo autorët e këtij sulmi të dyshuar.”
Zëdhënësit e Federal Bureau of Investigation, të Los Angeles Police Department (Departamentit të Policisë së Los Anxhelosit), si dhe zyrat e guvernatorit të Kalifornisë dhe kryetarit të bashkisë së Los Anxhelosit nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment.
Një vlerësim kërcënimi i përgatitur nga Office of Intelligence and Analysis (Zyra e Inteligjencës dhe Analizës) në kuadër të United States Department of Homeland Security (Departamentit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara) tha se Irani dhe aleatët e tij “me gjasë” përbëjnë kërcënim për sulme të synuara ndaj Shteteve të Bashkuara, megjithëse një sulm fizik në shkallë të gjerë konsiderohet pak i mundshëm.
