Byroja Federale e Hetimit (FBI) ka bërë të ditur se do të japë ndihmesën e saj kundrejt autoriteteve lokale pas vdekjes së papritur të senatorit amerikan Lindsey Graham në moshën 71-vjeçare.
Zyra e Graham, i cili përfaqësonte Karolinën e Jugut që nga viti 2002, njoftoi në orët e para të së dielës se senatori “vdiq nga një sëmundje dhe në mënyrë të papritur”.
Ndërkaq, drejtori i FBI-së, Kash Patel, shkroi në ‘X’ se agjencia po “ndihmon autoritetet lokale dhe ka vënë në dispozicion çdo burim të nevojshëm”.
Graham ishte një mbështetës i zëshëm i përfshirjes së SHBA-së në konfliktet jashtë vendit, duke përfshirë luftën Rusi-Ukrainë dhe përplasjet me Iranin.
Gjatë pushimit të 4 Korrikut në Washington këtë javë, Graham udhëtoi në Ukrainë, u takua me Presidentin Volodymyr Zelensky dhe vizitoi një objekt dronash që më vonë u shkatërrua nga rusët.
Graham ishte një aleat i ngushtë i Presidentit Donald Trump dhe një zë i rëndësishëm republikan në politikën e jashtme, veçanërisht për Ukrainën, Izraelin dhe Iranin.
Presidenti Trump shkroi në Truth Social: “Senator Lindsey Graham, një nga njerëzit dhe senatorët më të mëdhenj që kam njohur ndonjëherë, ka vdekur! Ai punonte gjithmonë dhe ishte një patriot i vërtetë amerikan. Lindsey do të na mungojë shumë!!!”
Graham shërbeu në Senat që nga viti 2003 dhe ishte duke kandiduar për një mandat të pestë. Ai ishte një mbështetës i fortë i Ukrainës dhe Izraelit dhe këshilltar i Trump-it për çështje të politikës së jashtme. Shtëpia e Bardhë uli flamujt në gjysmë shtizë në nder të tij.
Kongresmeni demokrat Jim Clyburn nga Karolina e Jugut shprehu ngushëllime, duke thënë se marrëdhënia e tyre politike ishte ndonjëherë e ashpër, por gjithmonë produktive për njerëzit e Karolinës së Jugut.
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