Mbrojtësi i Miami Heat në NBA, Terry Rozier dhe trajneri i Portland Trail Blazers në basketboll, Chauncey Billups, u arrestuan të enjten në mëngjes si pjesë e një hetimi të FBI-së për baste sportive.
Rozier është midis gjashtë personave të akuzuar në këtë rast. Ndërsa Billups u arrestua në lidhje me një hetim për lojërat e fatit të paligjshme dhe nuk kishte të bënte me lojërat që ai drejtonte në stol për ekipin e tij.
Rozier u arrestua në një hotel në Orlando, Florida, të enjten në mëngjes. Heat ishin në qytet duke luajtur kundër Orlando Magic të mërkurën, një ndeshje në të cilën Rozier nuk mori pjesë me vendim të trajnerit.
Agjencitë e basteve sportive në disa shtete raportuan aktivitet të pazakontë bastesh në lidhje me statistikat e Rozier para një ndeshjeje midis Charlotte Hornets dhe New Orleans Hornets më 23 mars 2023. Brenda 46 minutave, pati 30 baste nga një person që arritën në total 13,759 dollarë për pikët, rebaundet dhe asistet e ulëta të Rozier, gjë që bëri që disa agjenci të mbyllnin bastet mbi statistikat e tij.
Rozier u tërhoq nga ndeshja për shkak të një dëmtimi në këmbë dhe basti i çuditshëm u fitua, ndërsa hetime janë hapur për këtë çështje. Rozier, i cili në atë kohë ishte me Hornets, luajti vetëm 10 minuta para se të largohej nga ndeshja për shkak të një dëmtimi.
