Analisti Arben Meçe ndau detaje interesante në “Studio Live” për lidhjet familjare dhe miqësore të Damir Fazlliç me familjen Berisha, aktiviteti i tij i spiunazhit dhe lidhja e Berishës me Arkanin nëpërmjet tij.

Këto miqësi dhe aktivitetet të dyshimta deri antikombëtare u forcuan edhe më tej, pas embargos së naftës për Serbinë, deri tek futja në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë, përfshirja në bizneset e Porto-Romanos, skemat e korrupsionit, tenderët dhe pastrimi i parave.

Rrëfen edhe se si Berisha sabotoi dhe bëri akte antikombëtare me linjën e interkonjeksionit të Shqipërisë, duke i shërbyer Serbisë.

“Fillimisht të flasim për Arkanin. Serbia nuk punoi fillimisht me ushtri në Bosnjë dhe Kosovë. Punoi me grupe paramilitare, që janë agresive, shkelin konventat dhe gjithë agresivitetin e menaxhonte nëpërmjet Arkanit. Ky nuk merrte dot financime nga shteti, por bëhej vetëfinancimi, pasi qeveria e Beogradit kontrollohej. Dhe mënyra më e mirë si të financohej Arkani ishte trafiku i naftës. Nga Shqipëria në Malin e Zi dhe drejt Kosovës e Serbisë bëhej nga Arkani. Ky ishte mekanizmi dhe baza e marrëveshjes. Në Shqipëri u krijua struktura e “Shqiponjës” nga PD-ja, si mekanizëm dhe strukturë biznesi. Këtu hyn edhe Fazlliç me Lazareviç, ajo që thotë edhe avokati Beqiri. Nëpërmjet SHIK u provuan edhe korridore nga Shqipëria për në Malin e Zi dhe këtë e kontrollonte Arkani. Pra Arkani financohej nëpërmjet furnizimit me naftë nga Shqipëria. U thyen rezolutat e asaj kohe, embargot e vendosura. Por kjo situatë dhe linjat që për pak sa nuk kaluan edhe në luftë civile, edhe pse UÇK ishte aktive, shkaktuan edhe një dëshmor siç e dimë, Remzi Hoxha, që zbuloi lidhjet e tyre, duke përfshirë edhe Berishën dhe SHIK. Shkak i vdekjes së Remziut ishte pikërisht lidhja e Berishës me Arkanin”, rrëfen analisti në studio.

Për Meçen kulmi i veprimit të Berishës ka qenë futja e Fazlliç në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë pa certifikatën e sigurisë dhe kur njihej si një agjent serb. Por qëllim sipas tij ka qenë imponimi i biznesmenit serb, mik familjeje i vjetër i tij, në projektet e reja investuese që kishin në plan, si Porto-Romano dhe pasurimi i mëtejshëm i dy palëve.

“Fazlliç e dimë se kishte lidhje familjare me UDB-në dhe madje lidhje të forta në Shqipëri me familjen Berisha. Madje pa një certifikatë sigurie ai u fut në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë së Shqipërisë, ky ishte kulmi, ishte një presion, një demonstrim i pastër që ia transmetonte dikujt, që Berisha po e tregonte në stad tjetër. Pas kësaj pati masterplan në Porto-Romano, në bashkëpunim me Berishën, u planifikua për djegien e plehrave, termocentrale të djegies së tyre nëpërmjet edhe mafias italiane, që për pak u realizua në atë kohë. Mbi atë plan studimi del edhe ai i tokave. Ky studim është mbajtur gati sekret dhe mban firmë të Berishës. Do kishte HEC për djegien e plehrave që do vinin nga Italia, por protestat e asaj kohe nga opozita dhe shoqëria civile e dështuan, se i doli tymi”, shpjegon ai.

Gjithashtu shpjegon edhe skemën e blerjes së lirë dhe shitjes së shtrenjtë nga Fazlliç, me ndihmën e Berishës, që futi edhe tokat e tjera jashtë planit strategjik, duke i përfshirë në këtë projekt në Porto-Romano.

“Meqë u bë projekt-plani që do miratohej, nisi shitja e tokave apo blerja e tyre me 3-4 euro, që të rikapitalizoheshin nëpërmjet projektit me rritje të vlerës për këtë plan. Sepse investimi që do bëhej për të mbulonte 3-4 herë kapacitetet e Ballkanit, ishte si një plan strategjik. Por qëllimi i vetëm ka qenë kontrolli i naftës dhe energjisë në Shqipërinë, që të zbriste me korridor Serbia dhe Rusia. Pra nafta ruse dhe serbe të dilnin në bregdetin tonë dhe që ishte kundër normave ndërkombëtare dhe madje antikombëtare. Jemi para një fenomeni kur blihet lirë dhe shitet shtrenjtë, bli me 5 dhe shit me 20. Kjo është vepër penale që po kalon edhe në ingranazhet e drejtësisë. Idajeti përshëndetet që e çoi, e bëri fakt, e tani çështja është në dorën e drejtësisë dhe unë kam besim te ajo”, tregon analisti për Report TV.

Por Meçe zbulon edhe një aferë të dyshimtë të Sali Berishës kur ka qenë në pushtet, aktivitetin e sabotimit të linjave të Interkonjeksionit të Shqipërisë me Kosovën, një akt antikombëtar sipas tij, pasi donte që vendi të ishte i varur nga Serbia.