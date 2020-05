Studimi që po zhvillohet nga Universiteti i Oksfordit për të gjetur vaksinën kundër koronavirusit është gati të futet në fazën e tij të ardhshme, që është fillimi i testimeve tek njerëzit ku do të përfshihen 10.260 pjesëmarrës, tha universiteti në një deklaratë.

Ekipi hulumtues i Universitetit të Oksfordit është në partneritet me kompaninë globale biofarmike AstraZeneca me bazë në Mbretërinë e Bashkuar për të zhvilluar dhe prodhuar vaksinën e mundshme kundër Covid-19 në një shkallë të gjerë.

Ajo përfundoi fazën e parë të gjykimit, me më shumë se 1.000 imunizime, thuhet në deklaratë. Tani faza e dytë do të zgjerojë gamën e moshës së pjesëmarrësve që do të injektohen me vaksinën e provës, ku do të përfshihen të vjetrit dhe fëmijët. Faza e tretë do të vlerësojë se si vaksina funksionon tek një numër i madh njerëzish mbi moshën 18 vjeç. Profesori Andrew Pollard, kreu i Grupit të Vaksinave në Oksford, tha se studimet “po përparojnë shumë mirë”, dhe tha se në fazat e ardhshme “do të testojnë nëse ata mund të sigurojnë mbrojtjen e popullatës së gjerë”.

CNN raportoi të enjten se AstraZeneca kishte njoftuar një marrëveshje për të paktën 400 milionë doza të vaksinës së mundshme. Sipas një deklarate nga AstraZeneca, kompania mori mbi “1 miliard dollarë nga Autoriteti i Kërkimit dhe Zhvillimit të Avancuar Biomjekësor i SH.B.A.-së (BARDA) për zhvillimin, prodhimin dhe shpërndarjen e vaksinës, duke filluar nga vjeshta”.

g.kosovari