Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO) ka dhënë vendimin për tre të pandehurit në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur më 9 janar 2020 në Peshkopi, ku bashkëfshatari Bukurosh Zagradi, u godit me thikë disa herë. Zagradi, polic jashtë detyrës në momentin e ngjarjes, mbeti i plagosur rëndë.
Lidhur me këtë ngjarje ishin arrestuar nën akuzën për tentativën për të favorizuar autorin e plagosjes, tre të pandehur, Sh.C, F.K dhe F.B.
Në përfundim të gjykimit, i zhvilluar me procedurë të shkurtuar, GJKKO ka vendosur që:
-SH.C të shpallet fajtor për veprën penale të “Korrupsionit pasiv të gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë” dhe e ka dënuar fillimisht me 3 vite burg. Në zbatim të nenit 406/1 të Kodit Penal, dënimi u reduktua 1/3 duke u bërë 2 vite burg. Përveç burgimit, i pandehuri u ndalua të ushtrojë funksione publike për 5 vite.
-F.K të shpallet fajtor për “Korrupsion aktiv të gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë në drejtësi”, duke u dënuar fillimisht me 1 vit burg, i reduktuar në 8 muaj. Ekzekutimi i vendimit për Kurti u pezullua dhe ai u vu nën mbikëqyrje për 16 muaj nga Shërbimi i Provës, me detyrimin për t’u paraqitur dhe për të marrë leje për ndryshimin e vendbanimit.
-F.B të shpallet i pafajshëm për veprën e “Korrupsionit aktiv ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”.
Vendimi i Gjykatës mund të apelohet brenda 15 ditëve në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Sjellim ndërmend se më 9 janar 2020, në Peshkopi, rreth orës 13:15, A.Sh goditi disa herë me thikë në pjesë të ndryshme të trupit, bashkëfshatarin e tij, Bukurosh Zagradi. Ky i fundit, polic, jashtë shërbimit në momentin që ka ndodhur ngjarja.
Leave a Reply