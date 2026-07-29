Anthony Fauci, ish-drejtor i Institutit Kombëtar për Alergjitë dhe Sëmundjet Infektive, refuzoi t’u përgjigjej pyetjeve mbi origjinën e Covid-19, duke akuzuar kryetarin e komisionit, senatorin Rand Paul, se ka një “obsesion të pabalancuar ndaj meje”, përpara se të përdorte të drejtën kushtetuese të Amendamentit të Pestë për të mos vetëinkriminuar veten.
Paul ka deklaruar vazhdimisht se beson se shkencëtari duhet të jetë në burg, duke e referuar atë pranë Departamentit të Drejtësisë për ndjekje penale. Ai e ka akuzuar Faucin se ka financuar në Kinë kërkime që çuan në shpërthimin e pandemisë dhe më pas ka gënjyer Kongresin për këtë çështje. Për këto akuza nuk ekzistojnë prova dhe Fauci i ka mohuar gjithmonë.
Në deklaratën e tij të shkurtër hyrëse, brenda pesë minutave që kishte në dispozicion, Fauci kujtoi se ka dëshmuar më shumë se 200 herë përpara Kongresit gjatë 38 viteve në krye të Institutit Kombëtar për Alergjitë dhe Sëmundjet Infektive, përfshirë edhe gjatë pandemisë së Covid-19.
“Gjatë asaj periudhe kam treguar se besoj dhe respektoj vlerën e mbikëqyrjes legjitime parlamentare. Megjithatë, duke pasur parasysh obsesionin e dukshëm të senatorit Paul për të kërkuar ndjekjen time penale, komentet e tij të përsëritura shpifëse ndaj meje dhe, së fundmi, publikimin e ditarit tim personal të pacensuruar – një veprim që synon të më turpërojë dhe të më frikësojë – i vetmi përfundim ku mund të arrij është se arsyeja pse më ka thirrur përpara këtij komisioni është të më shtyjë të them diçka që mund të mbështesë deklaratat e tij të përsëritura publike se unë duhet të përfundoj, siç shprehet ai, ‘pas hekurave’,” tha Fauci.
Fauci ka marrë një falje paraprake nga ish-presidenti Joe Biden, një masë që e mbron vetëm nga procedimet penale federale për veprime të kryera deri më 19 janar 2025, datë kur u dha kjo falje.
“Ishin të çmendura idetë e Anthony Faucit”, shkroi presidenti amerikan Donald Trump në rrjetin e tij social Truth Social, duke pretenduar se “shumë më tepër njerëz vdiqën nga Covid-19 nën administratën Biden sesa nën administratën Trump” dhe duke vlerësuar si një “sukses spektakolar” mënyrën se si administrata e tij e përballoi pandeminë.
“Që në fillim kam thënë se virusi vinte nga laboratori i Wuhanit në Kinë,” u shpreh Trump, duke shtuar se “Fauci ishte fuqimisht kundër kësaj teorie, duke u përpjekur gjithmonë të mbronte Kinën” dhe se “me kalimin e kohës i besova gjithnjë e më pak”.
Sipas Trump, Fauci “mori shumë vendime të gabuara, si për maskat. Kujtoni se në fillim ishte kundër maskave, pastaj u bë mbështetësi më i madh i tyre. Gjithsesi, unë nuk e lejova të mbyllte vendin, edhe pse ai e donte këtë.”
Presidenti amerikan kujtoi gjithashtu se gjatë pandemisë “ndoqa qasjen federaliste dhe u lashë guvernatorëve të vendosnin. Guvernatorët republikanë bënë një punë shumë më të mirë se ata demokratë. Fauci u la kryesisht mënjanë dhe më pas erdhi Joe Biden, i cili e bëri Faucin ‘mbret’. E telefonova Bidenin për t’i thënë se Fauci nuk vlente për asgjë, se ose nuk kuptonte asgjë, ose ishte i pandershëm.”/ Corriere della Sera
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