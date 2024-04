Vetëm pak ditë më parë, pikërisht të premten, në këtë sedilje ishte ulur për një vizitë të syve ish-kryeminitri i vendit, lideri socialist Fatos Nano.

Kjo do të ishte dalja e parë e Fatos Nanos nga shtëpia pas 8 muajsh, pas një ndërhyrje kirurgjikale për shkak të një diagnoze të vështirë në mushkëri, sëmundja pulmonare obstruktive kronike, me pasojë vështirësi e furnizimit me oksigjen, për të cilën mjekët u desh edhe ta intubonin.