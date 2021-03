Fatos Klosi i ftuar në Dritare TV në Shqip show tha se Basha në vitet e tij në politikë, për të ka lënë vetëm gjurmë negative. Ai përmendi rastin e 21 janarit ku tha se vrasjet i kreu garda që ishte nën drejtimin e Lulzim Bashës.

Fatos Klosi: Në të trija ministritë që ka qenë Basha, ndonëse kanë qenë në periudha të vështira, ka dalë i humbur. Ishte në ministrinë e Infrastrukturës, ne e dimë se ç’u hoq me Rrugën e Kombit. U nis me një fond të caktuar, përfundoi me trefishin e vet. E dimë kur ishte ministër i Brendshëm, se çfarë ndodhi në Bulevard.

Dritan Hila: Vrasjet i kreu garda, jo policia.

Fatos Klosi: Garda është vartëse e tij, është e ministrisë së Brendshme, është ministri. Por nuk është ai problemi, e ka ai në varësi apo jo. Është politika e sigurisë që ndiqte ministria e tij. Në ministrinë e Jashtme, ajo që mbahet mend është marrëveshja e detit me Greqinë që ia ktheu Gjykata Kushtetuese. Ajo që mbaj mend nga puna e tij është thuajse hiçgjë. Tani pretendon që do ta përmbysë. Ka qenë në pushtet për 10 vjet. Në këto vjet nuk pashë që ai të tregonte diçka.