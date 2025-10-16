Gjatë debatit me gazetarit Aulon Kalaja, i cili në “Off the Record” me Andrea Dangllin, në A2 CNN e cilësoi “Ballkanin e Hapur” një nisëm të Sorosit dhe në dëm të Kosovë, ish-kreu i SHIK, Fatos Klosi shprehu një mendim ndryshe.
Ai tha se ishte pro kësaj nisme të propozuar nga kryeministri Edi Rama, ndërsa shtoi se Kosova apo Bosnjë Hercegovina nuk u bënë pjesë e tyre sepse nuk dëshironin.
DEBATI NË STUDIO:
Kalaja: Ai zotnia nuk ka bërë asnjë përpjekje që Kosova të njihet nga vendet që nuk është njoh. Më thoni ku ka lobuar mo burrë? Kjo është pyetja e thjeshtë.
Klosi: Ku duhet të lobonte?
Kalaja: Te shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën ose ka lobuar kundër fare.
Klosi: Po është e paarsyeshme. Prandaj të them jo se kam ndonjë merak për Ramën. Ore po është e paarsyeshme.
Kalaja: Unë po të them në fakt, po ta hedh në tavolinë që asnjë shtet nuk e ka njohur Kosovën gjatë qeverisjes së Ramës. Ma kundërshto dhe unë tërhiqem.
Klosi: Edhe kjo vendos se Rama është…
Kalaja: Një nga pikat për mini shengenin Ballkanik ka qenë kjo. Ke ndonjë koment?
Klosi: Kam. Unë e pëlqeja.
Kalaja: Je pro? Shumë bukur. Atëherë kjo ishte nismë e Beogradit në qoftë se do ta dish, në qoftë se ty të pëlqejnë nismat e Beogradit. Shumë bukur.
Klosi: Nuk e di. Po të jenë dhe nisma pozitive jam dakord.
Kalaja: Cila ishte nisma pozitive pa Kosovën, pa Malin e Zi, pa Bosnnjë Hercegovinën. Ç’është ky Ballkan i hapur pa këto shtete? Pra këto janë pyetje.
Klosi: Ta them unë, ato vende nuk deshën.
Kalaja: Si nuk deshën? Pse nuk deshën?
Klosi: Po punë e tyre
Kalaja: Për Kosovën. Ke informacion ti pse nuk desh faktori kosovar me marrë pjesë? Ke informacion? Si s’ka rëndësi kjo, gjithë faktori kosovar kundër dhe ti bën marrëveshje me Serbinë. Ç është kjo histori? Ore politika jonë me Serbinë përcaktohet nga Kosova, nuk përcaktohet nga Edi Rama. Ai tha kam vëlla Vuçiçin. E kupto ti çfarë histori është kjo? Politika jonë me Serbinë varet nga se si ata sillen me Kosovën. Je dakort me këtë apo jo?
Klosi: Jo, nuk jam.
Kalaja: A në rregull. Atëherë do shkojmë te Dushan Mugosha te Miladin Popoviçi. Do shkojmë në 41-shin.
Klosi: Nuk ka kuptim të bëjmë debat ty.
Kalaja: Po këtë po më thua ti. Pra mënjanoje Kosovën dhe të dal Edi Rama me Serbinë. Po më vjen keq tani për ça po dalim nesër ne?
Klosi: Nuk e di për çfarë po del ti.
Kalaja: Unë e di unë po dal për Kosovën. Pra qartë. Ti po del për Serbinë. Unë e kuptoj. Unë po them unë po dal për Kosovën.
Klosi: Ok. Po të duash ti po them me Serbinë, s’po ta bëj… Po në rregull.
Kalaja: Po jo me këtë që po më thu këtu në tavolinë këtë ti thu s’ka rëndësi Kosova. Tani më vjen keq çështë kjo?
Leave a Reply