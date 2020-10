Këngëtarja Fatmira Breçani, e cila njihet si një fanse e zjarrtë e ish-kryeministrit Sali Berisha, të cilit i ka dedikuar edhe këngë, ka surprizuar sot.

Në një deklaratë, e ftuar në ‘Abc e Mëngjesit”, Breçani tha se do të këndonte edhe në dasmën e djalit të Kryeministrit Edi Rama, nëse ky i fundit do e ftonte.

“Ma kanë bërë shumë këtë pyetje. Me thënë të drejtën është bërë pak e tepërt. Unë e kam thënë edhe më herët që nuk merrem me politikë. Në qoftë se nesër me martu Edi Rama djalin, unë i shkoj. Unë jam artiste, jam këngëtare, nuk jam e politizuar, pavarësisht se i përkasim një partie të gjithë. Fare nuk më ka penguar edhe në fushata kam kënduar.

Ka bërë koncertin Erion Veliaj te Amfiteatri dhe më ka thirrur, edhe në zyrë i kam shkuar. Nuk jam shumë e politizuar,” u shpreh këngëtarja.

/a.r