Deputeti socialist Fatmir Xhafaj është shfaqur sot me bluzën dhe kapelën e legjendës së basketbollit Michael Jordan.

Edhe pse jemi mësuar ta shohim të veshur gjatë gjithë kohës serioz, duket se ish ministri nuk i ka rezistuar dëshirës së mbështetësve të tij të cilët i kanë dhuruar bluzën e kampionit Jordan e cila gjithashtu mban numrin 23 ashtu si Xhafaj në zgjedhjet elektorale.

Disa nga momentet, ish kreu i reformës në drejtësi i ka përcjellë në rrjetet sociale.

Postimi i plotë

“Na ndajnë veç 41 ditë nga zgjedhjet historike të 25 Prillit ku votohet mes shtetit dhe pushtetit, drejtësisë dhe padrejtësisë.

Bashkë me Florin, Kryetarin e PS10 dhe Karolinën administratoren e Njësisë 10 diskutuam gjerë e gjatë mbi objektivat dhe sfidat që na presin.

Krahas ideve dhe pikësynimeve që nuk harrojnë kurrë t’i sjellin në tryezë, këtë herë miqtë e mi të zonës 3 sollën bluzën e kapelën 2️⃣3️⃣ të legjendës së basketbollit Michael Jordan. ⛹🏻

Kemi një betejë të madhe përpara në të cilën bashkë si familje socialiste do triumfojmë me sukses. FORCA!💪🏻2️⃣3️⃣✅

#FatmirXhafaj23✅

#ShqipëriaEArdhmjaJonë🇦🇱

#BetejaVazhdon 2️⃣3️⃣✔️

#psnjësia10🌹”