Lista e hapur e Partisë Socialiste është një sfidë dhe konkurrenca brenda saj e shëndetshme, që i shërben edhe përballjes sa më mirë me qytetarët.

Komisioni i Posaçëm Antikorrupsion i ka ndërprerë punimet e tij për të mos u interpretuar politikisht për shkak të fushatës elektorale, kurse kërkesa e SPAK për zgjatjen e mandatit të prokurorëve është një mes 150 kërkesave të tjera që kanë bërë institucionet e drejtësisë dhe që duhen shqyrtuar e dëgjuar argumentet, para se të merret një vendim.

Kështu u shpreh sot në “Studio Live” deputeti socialist Fatmir Xhafaj, teksa shpjegoi për Report Tv programin elektoral, prioritetin e PS për integrimin dhe anëtarësimin e Shqipërisë në BE dhe sfida e tij në fushatën elektorale të Tiranës, që e quajti një “ushtrim që e kishte bërë edhe më parë”, pas thyerjes së hercit më 2021.

Xhafaj, i cili kandidon në listën e hapur të qarkut të Tiranës më 11 maj, iu përgjigj edhe opozitës me akuzat e fundit ndaj tij, se dy anëtarë të stafit bëjnë presione për vota, duke u shprehur se “PD e bazon qasjen e saj te shpifjet dhe e keqja më e madhe e saj është Sali Berisha”

“Lista e hapur është një sfidë. Një sfidë e vërtetë kjo fushatë, e kam kaluar edhe më parë, pasi bëhet fjalë për Tiranën. Është një ushtrim të cilin e njoh dhe kam një staf që është i përgatitur për këtë sfidë. Ka diferenca me 2021 ku garova për të thyer hersin, se gara për formulën është e fortë, me konkurrencë. Këtë herë kandidojnë më shumë njerëz për ta thyer, por kjo garë është e shëndetshme, si jashtë edhe brenda të njëjtës forcë politike. Kjo u vlen edhe qytetarëve për t’u dëgjuar shqetësimet. Për fat e kam bërë këtë ushtrim, jam në të njëjtin territor dhe situatë, ku kam mbajtur prej 10 vitesh marrëdhënie e dialog të hapur me qytetarët e zonës, duke shpresuar ta kem përsëri besimin e tyre”, tha Xhafaj.

Deputeti shpjegoi edhe 5 pikat kryesore të programit, që përkojnë edhe me numrin e PS-së në fletën e votimit.

“Do luftoj dhe kontribuoj që programit tim elektoral t’i shkohet deri në fund. Kemi 5 pika, ku kryesorja është reforma në drejtësi, për t’i shkuar deri në fund dhe vijuar, Forcimi i ligjit, profesionet e lira dhe shtresa e mesme, Shqipëria e moshës së tretë për mbrojtje ligjore dhe mbështetja financiare për familjet e reja, 5 për 5, interesante edhe si formulë. Ky është misioni im kryesor në karrierën time politike”, tha ai.

I pyetur për reformën në drejtësi, Komisionin “Xhafaj” dhe mandatin e SPAK apo dosjet e nxehta që heton, ligjvënësi socialist vuri në dukje perceptimin e gabuar që prezantohet në publik, sikur “SPAK po godet PS, apo pse nuk godet dhe PD”.

“SPAK nuk merret me partitë politike, nuk godet partitë politike, ai është institucion kushtetues, ku bshkë me GJKKO ka prioritet luftën ndaj krimit të organizuar, korrupsionit, krimit në nivele të larta zyrtarësh. Do ishte gabim nëse do veprohej apo shprehjet që përdoren se po goditet PS, apo pse nuk goditet PD. Nuk ka fokus politik SPAK, kjo është e gabuar. SPAK ka prioritet krimin e nivelit të lartë zyrtar, pavarësisht se të kujt force i përkasin. SPAK është një model suksesi dhe eksperiencë suksesi. E kundërta do ishte e çuditshme”, tha ai.

Në lidhje me zgjatjen e mandatit të prokurorëve të SPAK ai u shpreh:

“Është kërkuar nga prokurorët e SPAK, duhet t’i nënshtrohet gjykimit, do verifikohet. Nuk mund të shprehem sot, do ishte e gabuar, pa i parë argumentet dhe pa bërë një diskutim me propozuesit e projektit, si dhe aktorët dhe faktorët e tjerë për ndryshimet e nevojshme. Kjo është një nga 150 kërkesat që institucionet e drejtësisë kanë sjellë në Kuvend, e që kërkojnë kohën e nevojshmepër t’u shqyrtuar, diskutuar dhe vendosur apo marrë zgjidhje”.

Në lidhje me akuzat që opozita i ka bërë atij personalisht dhe qasjes në këtë fushatë elektorale në përgjithësi, Xhafaj nënvizon se e keqja e PD-së është Sali Berisha dhe nëse vijojnë me këtë diskurs politik, do të kenë edhe një fund më të keq.

“Sali Berisha sot është gjëja më e keqe që mund t’i ndodhte PD-së, për të sotmen dhe të nesërme. Jo për shkak të moshës, por të mendësisë së tij, që nuk e kapërcen dot kohën dhe mentalitetin. Kjo është fatkeqësia kryesore e PD-së për të sotmen dhe të ardhmen e partisë dhe të vendit. Si do të jetë opozita nesër, mjafton të shohësh disa individë aty dhe është shqetësuese për qasjen që ofron ajo ndaj situatave të ndryshme. PD dhe opozita shihet se çfarë është sot dhe mendohet se çfarë do të jetë nesër. Akuza që bën opozita ndaj meje për ata dy persona them se nuk i kam as pjesë e stafit, nuk i kam as në telefon dhe dëgjoj se ata bëkan presione në emrin tim. Kjo bën pis vetëm PD-në dhe klimën elektorale, një manipulim dhe shpifje. Nëse PD e bazon retorikën te shpifja, më vjen keq ta them se fundi i saj do jetë edhe më i keq”, reagoi deputeti socialist.

Xhafaj e vlerësoi si të goditur mirë motivin e fjalimeve elektorale të kryeministrit Edi Rama, që i ka mbështetur te prioriteti për integrimin në BE.

“Pasaporta europiane është simbolika, anëtarësimi dhe integrimi europian është objektivi madhor i PS, por edhe i çdo force politike, sepse është ëndrra e madhe e çdo shqiptari. Ndaj edhe kryeministri Rama me shumë të drejtë e ka fokusuar fushatën në çështjet e integrimit. Jemi në prag të finalizimit të këtij procesi”, përfundoi Xhafaj.