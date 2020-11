“Duke qenë se unë nuk do të votoj pro, por do të abstenoj për dy ndërhyrjet që janë në kodin penal dhe kodin e procedurës penale, si rrjedhojë, si reflektim i vendimeve të të ashtuquajturit këshill politik me mendimin, më pas bindjen që ato sjellin deformim në frymën e legjislacionit aktual, deformojnë qëllimin parësor për të cilin janë ngritur institucionet e SPAK-ut. Por edhe duke parë që argumentet që sillen, për këto nuk janë bindëse. Vota ime vetëm për këto dy është abstenim jo për ndryshimet e tjera”, u shpreh ish-ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj.