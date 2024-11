Përfaqësuesit e opozitë, deputetët Albana Vokshi dhe Fatmir Mediu kanë udhëtuar për në Kaliforni, ku do të ndjekin nga afër zgjedhjet presidenciale dhe Kongresin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

PD njofton se në ditën e parë, deputetët patën rastin të ndiqnim nga afër fushatën të Kongresëomen Michelle Steel dhe të bisedonin me të, kandidate republikane në Distriktin e Orange County. “Përfaqësuesit e opozitës u takuan me Shaën Steel, kryetar i Partisë Republikane për Kaliforninë dhe anëtar i Komiteti Kombëtar i Partisë Republikan, me zë cilin diskutuam për ecurinë e zgjedhjeve dhe problematikat e një prej garave më të ngushta e më të shtrenjta në SHBA, që mund të jetë përcaktuese për krijimin e mazhorancës së nevojshme në Kongresin Amerikan”.

“Ron Nehring, Drejtor i Programeve Ndërkombëtare të Institutit të Lidershipit; Matt Shupe dhe Steve Garvey dhanë një vështrim të plotë të peizazhit politik, ndërsa Amerika i afrohet gjeneralit kryesor të vitit 2024, garën për e ngushtë ndërmjet Trump dhe Harris për Presidencën, Kongresin e SHBA.

Z John McKinney, Zëvendës Prokurori i distriktit në Los Anxhelos, dha një panoramë të nivelit të lartë të krimit në LA për shkak të politikave liberalen të majta me drogën dhe vjedhjen e cila ka krijuar një situatë të papranueshme në Californi, ai deklaroj se ndryshimet e mundshme të lidershipit dhe ashpërsimi i ligjeve mund të ndikojnë ndjeshëm sigurinë publike dhe luftën kundër krimit në të gjithë shtetin”, thuhet në njoftimin e PD.