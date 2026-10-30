Një vendim i vështirë emocionalisht, por me një qëllim të rëndësishëm për shkencën. Familja e aktorit të njohur Bruce Willis ka vendosur që, pas vdekjes së tij, truri i yllit të Hollywood-it të dhurohet për kërkime shkencore mbi demencën frontotemporale, sëmundjen me të cilën ai po përballet prej vitesh.
Lajmi është bërë publik nga bashkëshortja e tij, Emma Heming Willis, në një rrëfim të publikuar nga revista italiane “Vanity Fair” më 29 tetor. Ajo ka treguar se kjo zgjedhje është diskutuar me familjen e gjerë të aktorit, përfshirë ish-bashkëshorten Demi Moore dhe vajzat e tij, Rumer, Scout dhe Tallulah.
Emma e ka përshkruar këtë vendim si emocionalisht shkatërrues, por shkencërisht të nevojshëm. Sipas saj, Bruce ka qenë gjithmonë një njeri që ka dëshiruar të ndihmojë të tjerët dhe kjo është një mënyrë për të nderuar këtë anë të karakterit të tij.
Dhurimi i trurit mund t’u japë studiuesve mundësinë të analizojnë ndryshimet që shkakton demenca frontotemporale dhe të kuptojnë më mirë përparimin e saj. Mostrat e trurit të personave të prekur nga kjo sëmundje janë një burim i rëndësishëm për kërkimet shkencore, që synojnë identifikimin e trajtimeve më efektive.
Ndërkohë, në të njëjtin raportim përmendet edhe një moment emocionues familjar. Vajza e aktorit, Tallulah Willis, ka ndarë së fundmi një fotografi ku shihet duke përqafuar dhe puthur të atin në kokë, ndërsa ai i përgjigjet me një buzëqeshje. Fotografia ka prekur ndjekësit, duke rikthyer vëmendjen te beteja e familjes me sëmundjen e aktorit.
Bruce Willis, 71 vjeç, u diagnostikua me demencë frontotemporale në vitin 2023, pas njoftimit të mëparshëm për afazinë në vitin 2022. Që prej atëherë, familja e tij ka folur hapur për sfidat e përditshme, duke u përpjekur të rrisë ndërgjegjësimin për këtë sëmundje.
Përmes këtij vendimi, familja shpreson që përvoja e aktorit të kontribuojë në kërkimet shkencore dhe të ndihmojë familje të tjera që po përballen me të njëjtën diagnozë.
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