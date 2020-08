Familja e artistit Bajo mesazh miqve: Ju kërkojmë mirëkuptim për funeralin, do jetë i ngushtë!

Familja e artistit Arben Bajo i cili u nda nga jeta ditën e sotme, ka përcjellë një mesazh për të gjithë dashamirësit. Përmes një njoftimi publik, ata kërkojnë mirëkuptimin e të gjithëve për të evituar grumbullimin në ceremoninë e përcjelljes drejt banesës së fundit.

“Me dhimbje e madhe e trishimin qe le pas humbja e njeriut tone te dashur dhe artistit Arben Bajo, na duhet te kerkojme mirkuptimin e te gjithe miqve, studenteve e dashamiresve per evitimin e grumbullimit ne ceremonine private te percjelljes per ne banesen e fundit të të dashurit tone. Ju falenderojme per lutjet dhe ngushellimet tuaja . Me respekt nga familja Bajo”, shprehen familjarët.