Tomor Alizoti, drejtuesi politik i Partisë Demokratike në Qarkun e Elbasanit, i ftuar në studion e “Debat” me Alba Alishanin, në A2 CNN, deklaroi se SPAK-u do të bjerë pas zgjedhjeve të 11 Majit nëse nuk arreston bosët e krimit.

“Kam qenë ndër të paktët që nuk e kam kritikuar SPAK, por për mua SPAK-u bie pas zgjedhjeve. Nëse SPAK-u tani nuk arreston të gjithë bosat e krimit, që të gjithë i dinë, që mos të prishen zgjedhjet, për mua nuk ekziston. Është falsitet dhe teatër”, tha Alizoti.

“Unë kam qenë gjithmonë që nuk besoj sepse ndryshimi në Shqipëri nuk mund të vijë vetëm nga një institucion. Është e vështirë që një strukturë gjyqësore të godasë kryeministrin. Nëse SPAK do të ishte efikas, duhet të merret me grupet kriminale, jo me peshqit e vegjël. Për mua është teatër sepse grupet kriminale janë kartele tashmë. Edhe policia është e përfshirë”, shtoi Alizoti.