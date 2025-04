Lefteri ndodhet në një konflikt me djalin, Nderimin pasi ka një dhimbje të madhe si gjysh. Prej thuajse 4 vitesh, Lefteri nuk sheh nipin pas divorcit të të birit nga ish-gruaja. Ai e ka sjellë në “Shihemi në Gjyq” për të zgjidhur problematikën mes tyre ose do ta nxjerrë nga shtëpia.

Nga ana tjetër, Nderimi tregon në rubrikën e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan se divorci s’ka qenë i lehtë. Ai rrëfen se arsyeja ka qenë tradhtia e ish-bashkëshortes, duke ndarë edhe detajet.

Lefter: Ky vazhdimisht më ka sjellë shqetësime.

Nderim: More zotëri! Mirë problemi që kam me djalin, të kem probleme edhe me ty tani, të më nxjerrësh nga shtëpia?

Lefter: Po.

Nderim: Arsyeja? Pse po më përzë ti mua nga shtëpia?

Lefter: Si mos të të përzë unë ty nga shtëpia, dëgjon ti, kur ti dhe unë kemi 4 vjet pa e takuar atë nip? Pse nuk e zgjidh problemin atje ku duhet zgjidhur?

Nderim: Ti i di shumë mirë arsyet pse nuk po i zgjidhim dot!

Lefter: Pse më shqetëson mua me problemet e tua? Për moshën që kam, unë dua qetësi familjare. Ti ma shqetëson familjen! O zgjidh problemet e tua, ose me mua…

Nderim: Problemi im është që unë vij nga dy martesa. Nga martesa e parë kam dy fëmijë, kam një djalë nga martesa e parë dhe nga e dyta. Problemin e kam me martesën e parë, me djalin. Jemi ndarë si të gjithë shqiptarët e tjerë…

Lefter: Ore! Një minutë se jam unë këtu përpara pastaj fol ti! Të flas unë njëherë pastaj fol ti! Atë djalë, kush nga këta do të rrinte të mos takonte nipin e tij? 4 vjet e gjysmë!

Nderim: Ai djalë, sa më dhemb mua, nuk i dhemb askujt për atë djalë!

Eni Çobani: Po mirë të dhemb, por pse u divorcove njëherë se babai këtë problem e ka. Qëndrove sa vite në martesë?

Nderim: 12 vite.

Eni Çobani: Nuk janë pak 12 vite, janë shumë.

Nderim: 12 vite kemi qenë bashkë, në 12 vite ka pasur tradhtia nga zonja, Merushe Korançe. Nuk ka qenë vetëm tradhtia midis nesh, ka qenë edhe fshehja e pasurisë dhe disa gjëra të tjera, vjedhje e shumë arsye të tjera. Për këtë arsye unë kam arritur në divorc.

Eni Çobani: Po mirë, babait ia ke thënë këto, i ka ditur babai këto se tradhtia, vjedhja, të gjitha këto janë shumë të rënda? Sepse babai e ka pikë këtë që je ndarë, pse je ndarë?

Nderim: Këtë e kam mësuar pasi 4 vjet që kishim martesë, ka qenë djali 4 vjeç. Mua më kanë ardhur disa foto të zonjës nga një person tjetër që zonja kishte lidhje me një person tjetër, për këtë arsye.

Eni Çobani: I ke ditur këto, Lefter? Ke jetuar me djalin?

Nderim: Në atë kohë kam qenë në kurbet, kam qenë në Greqi. Kur më kanë ardhur fotot, kam ardhur për 24 orë.

Eni Çobani: Fotografitë kur vinin, kur ishe në Greqi apo në Pogradec?

Nderim: Kur kam qenë në Greqi.

Eni Çobani: Pra zonja vazhdonte, kishte një lidhje tjetër?

Nderim: Po. Për 24 orë kam ardhur nga Greqia, kam ardhur aty.

Eni Çobani: Po e gjete?

Nderim: Kemi vajtur në polici, kemi bërë një denoncim në rajonin e policisë së Pogradecit, zonja i ka pranuar të gjitha që kam folur me këtë person, i kam dërguar edhe fotot.

Eni Çobani: Pse e çove në polici, për fotografitë e çove në polici?

Nderim: Kam bërë denoncimin sepse zonja nuk e pranonte këtë fakt. Kemi vajtur në rajon të policisë, zonja e ka pranuar atje.

Pavarësisht kësaj, për hir të fëmijës dhe familjes, Nderimi thotë se vendosi ta falte ish-gruan. Më vonë, ngjarja u përsërit dhe ai zbuloi tradhtinë e dytë në ditën e Shën Valentinit, këtë herë me dikë tjetër.

Nderim: Herën e parë e kam falur dhe herën e dytë kam shkuar në divorc. E kam marrë, e kam çuar atje, kam biseduar me prindërit, prindërit më kanë thënë e duam djalin në shtëpi. Për hatër të prindërve, e kam falur, kemi marrë djalin, kemi shkuar në shtëpi.

Eni Çobani: Herën e parë?

Nderim: Herën e parë, po. Pastaj si të gjithë emigrantët e tjerë, kam shkuar për të siguruar të ardhmen për të rritur atë fëmijë, kam shkuar në Greqi, kam qenë 3 vitet e fundit në Greqi pa ardhur fare në Shqipëri. Zonjën e kam marrë shumë herë me vete në Greqi. Zonja vinte vetëm 5-6 ditë, o djali sëmurë, o do të gjente diçka për të ardhur në Shqipëri. Për festat e Vitit të Ri, vij edhe unë në Shqipëri. Thashë do të rri një muaj e do të iki prapë në Greqi. Vij këtu, nisem për në Greqi, më kap policia me ca dokumente, kthehem për në Shqipëri. Në Shqipëri, ka qenë data 14 shkurt. Ne bëheshim gati për të dalë, për të festuar, kap tabletin e djalit dhe brenda në tablet shikoj disa mesazhe që zonja fliste me dikë tjetër.

Eni Çobani: Jo me atë të parin?

Nderim: Jo me atë të parin, ishte dikush tjetër.

Nderimi thotë se kjo shënoi pikën kur vendosi që ta ndërpriste këtë martesë. Ai e dërgoi ish-gruan te prindërit e saj, bashkë me djalin dhe janë divorcuar.