Kryeministri Edi Rama mëngjesin e kësaj të mërkure e ka nisur me një video ku pasqyrohet momenti kur qytetarëve u merret tamponi nga autoritetet shëndetësore.

Shefi i qeverisë përmes këtij postimi falenderon mjekët dhe të gjithë bluzat e bardha për punën e tyre të bërë në këtë betejë me Covid.

“Një falenderim të madh për sakrificën, përkushtimin, durimin e bluzave të bardha që kryejnë testimet e qytetarëve në nevojë në banesat e tyre, ju uroj të gjithëve një ditë të mbarë”, shkruan Rama.

Një nga mjekët thekson se kohët e fundit duket se ka një ndërgjegjësim ë të madh nga ana e qytetarëve të cilët kërkojnë që të bëjnë testin Covid.

“Lidhur me situatën e Covid ne që merremi me punën në terren kemi një rritje të kërkesës së qytetarëve për testime. Ne jemi munduar që të shtojmë kapacitetet e punës sonë për të rritur sa më shumë punën dhe kontaktet në mënyrë që ta vëmë sa më shumë situatën nën kontroll”, ka thënë një mjek.

Ndërkohë mjekët bëjnë apel qytetarëve që të mos ndërhyjnë në punë e tyre dhe të mos dëgjojnë akuzat politike pasi misioni i vetëm i tyre është sfida me koronavirusin.

“Nuk dua që të politizohet puna jonë, kjo është puna, sfida dhe lufta jonë do e përballojmë me të gjithë mundësitë që kemi. Nuk dua që njerëzit të merren me numërimin e tamponëve i ftoj të gjithë personat që të më ndjekin mua nga ora 7 e mëngjesit dhe deri në 2 e 30 të natës për ta parë nga afër punën time”, ka thënë një mjeke që punon për marrjen e tamponit të qytetarëve në terren.

g.kosovari