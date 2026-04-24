Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi se është shëruar nga kanceri i prostatës. “Falë Zotit, e kam mposhtur edhe këtë”, shkroi ai në profilin e tij X. Netanyahu shpjegoi se iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale për prostatës beninj një vit e gjysmë më parë.
Por “në kontrollin e fundit, në prostatë u zbulua një aureolë e vogël me përmasa më të vogla se një centimetër. Testet zbuluan se ishte një fazë jashtëzakonisht e hershme e një tumori malinj, i lokalizuar dhe pa metastaza”, shpjegoi ai. Mjekët i paraqitën kryeministrit dy mundësi: të priste dhe të monitoronte, ose të ndërhynte. Netanyahu zgjodhi të dytën. “Më njihni. Kur marr informacion në kohë për një rrezik të mundshëm, dua ta adresoj menjëherë. Kjo vlen si në nivel kombëtar ashtu edhe personalisht”, u shpreh ai.
Kryeministri izraelit tha se u kishte kërkuar mjekëve “të shtynin zbulimin e lajmit për dy muaj në mënyrë që të mos bëhej publik gjatë kulmit të luftës, për të parandaluar regjimin iranian të përhapte më tej propagandë të rreme kundër Izraelit”, shpjegoi ai.
Leave a Reply