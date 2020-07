Maska po shfaqen si një nga armët më të fuqishme për të luftuar koronavirusin , me dëshmi në rritje se maskat e fytyrës ndihmojnë në parandalimin e transmetimit – edhe nëse një i infektuar është në kontakt të ngushtë me të tjerët.

Robert Redfield, drejtori i Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, tha se ai beson se pandemia mund të vihet nën kontroll gjatë katër deri tetë javëve të ardhshme nëse “ne mund t’i bëjmë të gjithë të veshin një maskë tani”. Komentet e tij, të bëra të martën me Gazetën e Shoqatës Mjekësore Amerikane, pasuan një editorial që ai shkroi atje duke theksuar “prova të bollshme” të përhapjes asimptomatike dhe duke theksuar studime të reja që tregojnë se si maskat ndihmojnë në zvogëlimin e transmetimit.

Hulumtimi që citoi Dr. Redfield përfshiu një studim të botuar rishtazi që sugjeron që përdorimi universal i maskave kirurgjikale ndihmoi në uljen e niveleve të infeksioneve të konfirmuara Covid-19 midis punonjësve të kujdesit shëndetësor .

Komentet e tij janë mesazhi më i qartë nga CDC, mes debatit të ashpër mbi mbulesat e fytyrës, nxitur fillimisht duke zhvendosur mesazhe nga zyrtarët federale dhe globale për domosdoshmërinë e tyre dhe më pas nga ato liritë individuale.

Studiuesit nga e gjithë bota kanë zbuluar se maska madje edhe me një pëlhurë themelore që mbulon fytyrën është më efektive në zvogëlimin e përhapjes së Covid-19 sesa të dalësh pa asgjë fare. Dhe shumë tani po shqyrtojnë mundësinë që maska ​​mund të ofrojë një mbrojtje personale nga virusi, pavarësisht mendimit fillestar se ata kryesisht mbrojnë të tjerët.

Ekspertët paralajmërojnë se maskimi masiv, nuk e eliminon nevojën për të ndjekur rekomandime të tjera, siç është larja e shpeshtë e duarve dhe distanca sociale.

Në mungesë të disponueshmërisë së gjerë të maskave N95 – të konsideruara ndër më të efektshmet, por zakonisht të rezervuara për punonjësit e kujdesit shëndetësor, transmetimi mund të zvogëlohet me mbulesa të thjeshta dhe të përballueshme për fytyrën, tregon studimi.

Në një studim të publikuar muajin e kaluar në revistën Physics of Fluids, studiuesit në Universitetin Atlantik të Florida zbuluan se, nga mbulesat e fytyrës lehtësisht të arritshme që ata studiuan, një maskë e qepur me shtëpi, që përbëhej nga dy shtresa të pëlhurave dhe thurrjes së pambukut ishte më e efektshme për zvogëlimin e përhapjes së koronavirusit. Hulumtimi u krye duke përdorur kokën e një manekini, një kompresor ajri dhe një gjenerator të tymit që mekanizonte mekanikisht një kollë.

Studimi zbuloi se pikat në madhësi të aerosolit të çuara nga manekin me maskën e pambukut me dy shtresa shkuan përpara, mesatarisht rreth 2.5 inç, dhe se shumica e rrjedhjeve shpëtuan nga boshllëqet midis hundës dhe fytyrës. Mbulimi i fytyrës i mbuluar me lehtësi, duke përfshirë një shami të palosur pambuku, ishin më pak të dobishme, zbuloi studimi. Me ato maska, pikat shkuan mesatarisht rreth 1,25 dhe 3.5 këmbë, përkatësisht. Në të kundërt, studimi zbuloi se pikat shkuan mesatarisht rreth 8 inç me një maskë tjetër në formë koni.

Ndërkohë, pikat nga një kollë ku personi nuk është i maskuar, shkuan mesatarisht rreth 8 metra, megjithëse studimi zbuloi se ato mund të udhëtonin deri në 12 këmbë – dyfishi i udhëzimeve të rekomanduara për distanca sociale prej 6 metrash.

Sasia e ekspozimit ndaj virusit mund të ndikojë në shkallën e sëmundjes, sipas një përmbledhjeje të literaturës virale dhe epidemiologjisë Covid-19 nga Monica Gandhi, një profesore e mjekësisë në Universitetin e Kalifornisë, San Francisko. Ajo dhe bashkautorët e saj prezantuan në hulumtim, që pritet të botohet këtë muaj në Gazetën e Mjekësisë së Brendshme të Brendshme, që maskat ofrojnë një pengesë të rëndësishme dhe mund të çojnë në një infeksion më të butë ose madje edhe të parandalojnë përhapjen e virusit. Ndërsa maskat e rrobave dhe kirurgjisë mund të ndryshojnë shumë realitetin, ajo beson se disa maska ​​mund të filtrojnë shumicën e pikave të mëdha virale.

Amy Price, një shkencëtar i lartë i kërkimit shkencor në Stanford’s Anesthesia Informatics and Media Lab, pohon, në të kundërt, se përfitimi kryesor i veshjes së një maskë është mbrojtja e të tjerëve dhe zvogëlimi i transmetimit Covid-19. Ajo beson se, duke përjashtuar maskat N95, maska ​​shumështresore me një shtresë të jashtme pak të papërshkueshme nga uji minimizojnë më së miri përhapjen. Ajo tha se fërkimi i shtresës së jashtme të maskës me një dorezë latex para se të vendoset, krijon energji elektrike statike — për të cilën studiuesit e Stanford besojnë se mund të parandalojnë më mirë grimcat e virusit që të kalojnë nga goja në jashtë maskës.

CDC tha që përdorimi i mbulesave të fytyrës me leckë ndërsa ishte në publik në Sh.B.A u rrit në 76.4% në mes të majit, krahasuar me 61.9% në prill, sipas anketave në internet.

Veshja e një maskë është “një nga gjërat më urgjente që mund të bëjmë për ta marrë vendin tonë nën kontroll,” tha Melanie Ott, drejtore e Institutit të Virologjisë Gladstone. / The Wall Street Journal