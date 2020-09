Ish-kryeministri Sali Berisha vazhdon te vetedisktretitohet me ato qe poston ne rrjetet sociale, ku secili prej nesh mund t’i coje dicka duke u tallur ne Facebook dhe ai e boton ne profilin e tij. E njejta gje ka ndodhur edhe diten e sotme, ku Berisha ka publikuar nje foto ta para shume viteve duke pretenduar se eshte shkrepur ne date 26 te ketij muaji. Synimi i tij ka qene te sulmoje ministren e re te Arsimit, Evis Kushi, por ka deshtuar me sukses nderkohe qe ai/ajo qe i ka nisur foton eshte tallur me te si perhere.

Kjo sepse, mjafton te shohesh fotot e eventit ne faqen e prefektit te Elbasanit ku shihet qarte se ministrja Kushi nuk ka marre pjese ne kete aktivitet. Burimet nga MAS poashtu konfirmojne se ministrja nuk ka marre pjese ne nje aktivitet te tille.Nga ana tjeter, nga fotot shihet qarte se nuk pa asnje parrulle te Enver Hoxhes, por mesa duket Berishes i ka mbetur sahati ne kohen kur ishte vete sekretar partie. Me poshte po ju sjellim fotot nga eventi, marre nga faqja e Prefektit Arben Kamami gjate aktivitetit te para dy diteve ne 76 vjetorin e formimit te Brigates e XVII Sulmuese në fushën e Kuqe të Gjinarit, te cilat nxjerrin edhe njehere blof Berishen me fakte. Postimi i Berishes ne link dhe aktiviteti ne fotot me poshte:https://www.facebook.com/121577844669798/posts/1715519678608932/