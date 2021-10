Ambasadorja amerikane të Tiranë Yuri Kim ka publikuar sot memorandumin kundër korrupsionit duke dhënë sërish një mesazh të fortë për ata që janë të përfshirë.

Yuri Kim me anë të reagimi në Twitter, deklaron se përcaktimi 7031 C nuk i nënshtrohet negocimit dhe se

pavarësisht pretendimeve faktet janë të pa-mohueshme.

“7031 (c) përcaktimi nuk i nënshtrohet “negocimit” dhe askush nuk duhet të pretendojë të jetë “ndërmjetës”. Ata që janë përcaktuar mund të fajësojnë komplotet, por faktet janë të pamohueshme. Pres. Biden e ka bërë të qartë se do të kërkojë llogari nga ata që përfshihen në korrupsion”, shkruan ambasadorja e SHBA.

7031(c) designation is not subject to “negotiation” & no one should pretend to be a “mediator.” Those designated may blame conspiracies, but the facts are undeniable. Pres. Biden has made clear that 🇺🇸 will hold accountable those who engage in corruption. https://t.co/KzKKFDp8TH

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) October 15, 2021