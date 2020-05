Vijnë dyshime të forta se koronavirusi është përhapur që në shtator 2019 në Wuhan të Kinës. Atje u mbajtën Lojërat Ushtarake Botërore ku morën pjesë 10 mijë atletë. Disa prej tyre u sëmurën me simptoma të ngjashme të koronavirusit kur u kthyen në vendet e tyre.

Suedia ka konfirmuar dy raste me koronavirus mes atletëve të saj. Tani vjen një dëshmi e një sportisti italian. Ai thotë se infeksioni i goditi mushkëritë, shkruan “Corriere della Sera”.

“Jam i detyruar të bëj këtë deklaratë për të mbrojtur veten nga zmadhimet e shtypit”. Kështu e hap video-mesazhin Matteo Tagliariol, 37-vjeçari nga Treviso, fitues i medaljes së artë dhe të bronztë në skermë në Lojërat e Pekinit 2018.

Ai tenton të sqarojë në Instagram fjalitë e tij për sëmundjen që e goditi pasi u kthye nga Lojërat Ushtarake Botërore, që u organizuan në epiqendrën kineze të virusit nga 18 deri më 27 tetor, pak përpara shpërthimit të epidemisë.

Fjalitë e tij, përveç amplifikimeve, vërtetojnë atë që pritej nga disa gazeta. “Pas kthimit nga Wuhan unë u sëmura nga një formë akute e gripit, nga e cila u shërova duke marrë ilaçe. Zgjati më shumë se zakonisht. Në retrospektivë, meqenësë kjo formë gripi kishte ndikuar në mushkëri, mendova se mos ishet faji i astmës sime ose i koronavirusit. Mund të jetë faji i virusit. Mund të mos jetë: unë nuk e di me siguri. Isha i sëmurë, nuk e di se ku e kam marrë virusin, por kur sistemi shëndetësor të mos jetë shumë i ngarkuar, me siguri do të shkoj për t’u testuar,” thotë ai.

Delegacioni italian në Wuhan, i përshëndetur para nisjes nga presidenti Mattarella, përbëhej nga 200 persona, përfshirë atletë, teknikë dhe menaxherë. Italia fitoi 5 medalje ari, 13 argjendi dhe 12 bronzi. Matteo Tagliariol fitoi medaljen e arit në shpatë me ekipin e përbërë edhe nga Paolo Pizzo dhe Lorenzo Buzzi.

