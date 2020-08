Pas pronave që i biri i ish-kryeministrit Sali Berisha, Shkëlzen Berisha, ka blerë pranë Gërdecit, me kredinë e çuditshme 1.8 milionë euro, qëndron oligarku Klodian Allajbeu, të cilin jo rastësisht familja Berisha nuk e sulmon asnjëherë. Ashtu si Damir Fazlliç, Ilir Karçini, Ismail Mulleti etj., të cilët kanë sajuar marifete për t’i dhënë para familjes Berisha, edhe Klodian Allajbeu ka gjetur një mënyrë për t’i mbushur xhepat me para Shkëlzenit. Nga një investigim i Shqiptarja.com rezulton se fillimisht Allajbeu e ka paguar Shkëlzen Berisha si konsulent pranë kompanisë së tij që merret me grumbullimin e frutave të pyllit, ndërsa më pas kompania e Allajbeut “Agromel” ushtron aktivitetin e boronicave në godinën pranë Gërdecit, e cila është blerë nga Shkëlzen Berisha, me kredinë misterioze. Tani, oligarku Allajbeu jo vetëm e paguan Shkëlzenin si ‘ekspert’ frutash pylli, por duhet edhe t’i paguajë qira për ushtrimin e aktivitetit të kompanisë në godinën e Shkëlzenit.

Le të ndalemi tek faktet e dokumentuara. Në vitin 2017, Shkëlzen Berisha, përpos të tjerave, ka deklaruar në këtë dokument të firmosur prej tij se është paguar me 24 mijë euro për shërbim konsulence nga kompania “Agromel”, me nipt: L59308601M. Nëse në deklaratat e mëparshme të pasurisë Shkëlzen Berisha e cilësonte shkakun e pagesave ‘konsulencë juridike’, në rastin konkret deklaron vetëm ‘konsulencë’, pa e specifikuar se çfarë konsulence.

“Agromel” është një kompani e themeluar në 3 korrik të vitit 2015, dhe ka si objekt grumbullimin dhe përpunimin e frutave të pyllit. Pra, Shkëlzeni është paguar si konsulent i kompanisë së frutave pyllit. Po kush fshihet pas “Agromel”? Sot, ortaku i vetëm i kompanisë “Agromel” është kompania ‘Agromark’. ‘Agromark’ ka hyrë në lojë në 3 nëntor 2017 duke blerë fillimisht 18 % të aksioneve dhe më pas në 16 nëntor 2017, duke u bërë ortak i vetëm i “Agromel”.