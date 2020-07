Diten e sotme ne media u be publik lajmi se jane arrestuar nga SPAK 22 komisionere zgjedhjesh, ku 14 prej tyre jane te PD-LSI-PR, pra te koalicionit opozitar sot, qe lane parlamentin me pretekstin se ju ishin vjedhe zgjedhjet.

GJKKO thotë se është konfirmuar që gjate zgjedhjeve lokale të vitit 2017, komisionere në disa qendra votimi kanë shkaktuar tjetersim te vullnetit te zghedhesve, ku 14 prej tyre jane te opozites.

Per ta ilustruar se cilat parti kane vjedhe votat ne 2017, mjafton shembulli i meposhtem ne nje nga qendrat per te cilat jane arrestuar komisioneret, ku krahasohen votat e 2013 dhe ato te 2017 ne Qv.1508.

Siç shihet, PS i bien votat, PD rritet dhe LSI poashtu rritet. E thene me shifra, PD eshte rritur me 42 vota dhe LSI me 71 vota, ndersa PS eshte pakesuar me 21 vota. Kjo nxjerr qarte hajdutin, qe thote kapni hajdutin.