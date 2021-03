Një nga provat më të forta që tregon përfshirjen e Shkëlzen Berishës në krimin shtetëror të Gërdecit, është dëshmia e sekretares së ish-ministrit të Drejtësisë, Aldo Bumçi.

Ajo vërteton përfshirjen e Shkëlzenit, në këtë biznes.

Me poshte keni deshmine para prokurorise se sekretares se ministrit Ado Bumçi, e cila pranon se ka nisur nje faks me shenimin “per Shkelzen Berishen”, permbajtja e te cilit ishte kopje e mendimit te letres qe Ministria e Drejtesise kishte dhene pro projektit te Gerdecit, per te cilin lobonte Shkelzeni.

Faksi provon se ministri Bumçi, ashtu si dhe Mediu, i raportonin Shkelzenit per cdo shkrese qe benin pro projektit qe interesohej ai.

Sekretarja pranon qarte se ka nisur faksin me ate shenim, se e njeh Shkelzen Berishen, dhe se ai ka qene dy here ne zyre tek Aldo Bumci per kete gje.

Dhe mos pyesni pastaj, pse Aldua eshte gjithmone ne listen e deputetëve, pas Gerdecit.(TemA)