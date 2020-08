Lajme të rëndësishme për dy kupat e kombëtares angleze. FA, duke e konsideruar kalendarin tepër të mbushur me angazhime, ka vendosur të mos ketë “riluajtje” klasike në garat e FA Cup që do të përfundojnë në një barazim.

Turneu do të fillojë paraprakisht në 1 shtator dhe do të përfundojë me finalen në Wembley Stadium më 15 maj 2021.

Në të njëjtën kohë, gjithashtu është bërë e ditur që gjysmëfinalet e Kupës së Ligës do të luhen në një ndeshje të vetme.

/a.r