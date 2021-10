Botuesi Fahri Balliu thotë se e vetmja ngjarje që ka aktualisht politika shqiptare është “Foltorja” e Sali Berishës. Ai e cilësoi këtë një moment historik.

“Sali Berisha është rikthyer. Shumë po e kërkojnë rikthimin e tij, jo vetëm demokratë por edhe socialistë. Ky është një rikthim, ka shumë figura nga historia që janë rikthyer. Napoleoni u rikthye dhe kur e bëri iu bashkuan të gjitha fshatarë e gjeneralë deri kur u mbajt beteja përfundimtare”, tha ai i ftuar në emisionin Zona Zero në Top News.

Per hir te se vertetes Napoleon Bonoparti, me rikthimin e tij qendroi vetem 100 dite, duke humbur betejen perfundimtare te Vaterlose, dhe me pas u dorezua dhe u syrgjynos ne ishullin e Shen Helenes, ku qendroi derisa mbylli syte.

Mos Balliu po i paralajmeron te njejtin fat Sali Berishes, kuptohet pa pjesen e syrgjynosjes?!

Balliu tha se Kryeministri Edi Rama po bën përpjekje për ta zvenitur këtë lëvizje të Berishës dhe përmendi këtu edhe premtimin e tij për lëshimin e dy satelitëve në hapësirë. “Njerëzit kanë halle, Rama mendon për taksi në qiell. Qeverisja nuk ka asgjë, asnjë lidhje me filozofinë e së majtës sot”, u shpreh ai.

Sipas Balliut, i pari që preket nga lëvizja e Berishës është Lulzim Basha.

“Se i ka ai dy çështje në prokurori”, deklaroi analisti, pa përmendur emrat e çështjeve, ku bëhet fjalë për Rrugën e Kombit dhe çështjen e lobimit në SHBA./m.j