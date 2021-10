Facebook ka ndryshuar emrin dhe tashmë do të quhet Meta, si pjesë e një lëvizje të madhe për rikonceptimin e kompanisë. Kompania, njoftoi ndryshimin e emrit në konferencën e saj vjetore.

Kjo do të thotë se rrjeti social do të vijojë të quhet Facebook, por kompania që ka në zotërim këtë platformë do të ketë emrin tregtar Meta. Në Shqipëri dikush mund të gëzojë për pagëzimin e ri, por amerikanët s’e kanë me qejf këtë emër…

Por sot, kompania zbuloi gjithashtu planet për një botë në internet ku njerëzit mund të luajnë, të punojnë dhe të komunikojnë në një mjedis virtual.

Ndryshimi i emrit vjen pas një sërë historish negative për Facebook, bazuar në dokumentet e zbuluara nga një ish-punonjës, por dhe pasi pësoi një goditje javët e fundit.

Ish-punonjësja Frances Haugen ka akuzuar kompaninë për vendosjen e “fitimeve mbi sigurinë”.

/a.r