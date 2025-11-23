Evropianët kanë paraqitur një version të modifikuar të planit të paqes të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën, i cili kundërshton kufizimet e propozuara për forcat e armatosura të Kievit dhe lëshimet territoriale.
Reuters shkruan se dokumenti, i përgatitur për bisedimet mbi planin në Gjenevë, propozon që ushtria e Ukrainës të kufizohet në 800 mijë trupa “në kohë paqeje” në vend të kufirit të përgjithshëm prej 600 mijë të propozuar nga plani amerikan.
Ai gjithashtu thotë se “negociatat mbi shkëmbimet territoriale do të fillojnë nga Linja e Kontaktit”, në vend që të përcaktohet paraprakisht që disa zona duhet të njihen si “de facto ruse”, siç sugjeron plani amerikan.
Kundër-propozimi u hartua nga të ashtuquajturat fuqitë evropiane E3 (Britania, Franca dhe Gjermania) tha për Reuters një burim i njohur me dokumentin.
Dokumenti e merr si bazë propozimin amerikan, por kalon pikë për pikë me sugjerime për fshirje ose ndryshime. Ai propozon që Ukraina të marrë një garanci sigurie nga Shtetet e Bashkuara të ngjashme me nenin 5 të NATO-s.
Dokumenti kundërshton gjithashtu propozimin amerikan për përdorimin e aseteve ruse të ngrira në Perëndim, kryesisht në Bashkimin Evropian.
“Ukraina do të rindërtohet plotësisht dhe do të kompensohet financiarisht, përfshirë përmes aseteve sovrane ruse që do të mbeten të ngrira derisa Rusia të kompensojë dëmet ndaj Ukrainës,” thuhet në dokument.
Plani amerikan propozonte që 100 miliardë dollarë nga fondet e ngrira ruse të investoheshin në një “përpjekje të udhëhequr nga SHBA-të për të rindërtuar dhe investuar në Ukrainë” dhe që SHBA-të të merrnin 50% të fitimeve nga ajo sipërmarrje.
SHBA-të gjithashtu propozuan që pjesa tjetër të investohej në një “mekanizëm të veçantë investimi SHBA-Rusi”.
Leave a Reply