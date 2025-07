Evropa “riformatohet”, Gjermania dhe Britania hedhin bazat e një fronti të përbashkët

Një javë pas vizitës së Emmanuel Macron në Mbretërinë e Bashkuar, kancelari gjerman Friedrich Merz do të flasë për emigracionin, mbrojtjen, si dhe për të nënshkruar një “traktat miqësie” që parashikon një bashkëpunim më të ngushtë mes dy vendeve.

Kryeministri britanik Keir Starmer, i cili e pret për herë të parë kancelarin gjerman, e ka bërë prioritet reduktimin e imigracionit të paligjshëm. Të dy vendet pritet gjithashtu të angazhohen të punojnë më ngushtë për të forcuar eksportet e armëve, si për shembull automjetet e blinduara Boxer dhe avionët Typhoon.

Gjermania pritet gjithashtu të marrë një “angazhim historik”, për ta bërë të paligjshme në Gjermani ndihmën për imigracionin e paligjshëm drejt Mbretërisë së Bashkuar, me një ndryshim ligjor “deri në fund të vitit”.

Gjermania përmendet shpesh si një nga bazat ku trafikantët magazinojnë gomone për kalimet nëpër Kanalin e La Manshit, të cilat këtë vit po thyejnë rekorde, me mbi 22 mijë mbërritje në brigjet angleze.

Në krye të agjendës së tyre është gjithashtu edhe mbështetja për Ukrainën: si anëtarë të tjerë të NATO-s, Londra dhe Berlini pritet të financojnë pjesërisht armët amerikane që presidenti amerikan Donald Trump ka premtuar për Kievin. Gjermania, në veçanti, është ofruar të blejë dy sisteme mbrojtjeje ajrore Patriot.

Bashkëpunim më i madh

Traktati që pritet të nënshkruhet midis Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar duhet të përmendë kërcënimet aktuale të sigurisë, në veçanti atë nga Rusia, dhe të përfshijë një pakt të mbrojtjes së ndërsjellë. “Nuk ka kërcënim strategjik për njërin që të mos jetë kërcënim strategjik edhe për tjetrin”, thuhet në tekstin e traktatit, i cili gjithashtu premton “ndihmë të ndërsjellë mes dy vendeve, përfshirë edhe me mjete ushtarake, në rast të një sulmi të armatosur”.

Sipas nenit 5 të NATO-s, Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania janë tashmë të angazhuara të mbrojnë njëra-tjetrën, si të gjithë anëtarët e tjerë të Aleancës. Por ky traktat miqësie hap rrugën për një bashkëpunim më të thelluar në fushën e mbrojtjes, veçanërisht në zhvillimin e armëve të reja dhe në operacionet në krahun lindor të NATO-s.

Të dy vendet kanë njoftuar që në mesin e majit synimin për të bashkëpunuar në ndërtimin e raketave me rreze të gjatë veprimi prej 2.000 kilometrash. Kjo rreze është dukshëm më e madhe se ajo e raketave lundruese franko-britanike Storm Shadow.

Një burim qeveritar gjerman ka deklaruar, në lidhje me vizitën e zotit Merz, se “nuk duhet nënvlerësuar” sa shumë janë përmirësuar marrëdhëniet me Mbretërinë e Bashkuar që nga përvoja “traumatike” e Brexit-it. Traktati i miqësisë do të përfshijë gjithashtu masa për të përmirësuar kontaktet personale mes dy vendeve, për shembull duke thjeshtuar procedurat kufitare gjatë shkëmbimeve shkollore. Marrëveshja mes Londrës dhe Berlinit do të përfshijë edhe më shumë bashkëpunim në sektorët strategjikë, si inteligjenca artificiale.

Në fushën e transportit

Të dy vendet duan të përmirësojnë lidhjet hekurudhore mes tyre. Muajin e kaluar, Eurostar njoftoi se synon të nisë një tren që lidh Frankfurtin me Londrën në fillim të vitit 2030, gjë që do të ishte lidhja e parë direkte hekurudhore mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjermanisë. Kjo marrëveshje është pjesë e politikës së ndjekur nga kryeministri britanik laburist për t’u afruar më shumë me Bashkimin Evropian.